Google Duo: qu’est-ce que c’est, comment ça marche et combien ça coûte?

Google Duo existe depuis plusieurs années et, pendant ce temps, il est devenu l’un des services d’appel vidéo les plus riches en fonctionnalités disponibles sur le marché. Duo a été lancé aux côtés d’Allo alors que Google tentait de simplifier sa stratégie de messagerie – offrant une application pour la messagerie texte et les appels vidéo – et bien qu’Allo ait été anéanti l’année dernière à cause de faibles taux d’utilisation, Duo a grandi de plus en plus. Le service a amassé plus d’un milliard de téléchargements et est maintenant préinstallé sur tous les nouveaux téléphones Android.

Voici tout ce que vous devez savoir!

La nouvelle norme

Google Duo

Les appels vidéo n’ont jamais été aussi beaux.

Avec une interface utilisateur minimaliste et une fiabilité à toute épreuve, Duo est le meilleur service d’appel vidéo du marché. Duo reste connecté même lorsque vous utilisez un signal 2G faible, vous pouvez passer des appels audio et tous les appels vidéo et audio sont cryptés de bout en bout.

Le principal argument de vente de Duo est sa simplicité

Duo est différent des autres services d’appel vidéo en ce qu’il est extrêmement simple et facile à utiliser. Il vous suffit de vous connecter à l’application, de sélectionner un contact que vous souhaitez appeler et d’appuyer sur le bouton Appel vidéo. L’interface est aussi minimale que possible; vous voyez juste une liste de contacts sur lesquels Duo est installé, et vous avez la possibilité d’inviter vos amis pour ceux qui n’utilisent pas déjà Duo.

Les appels vidéo sur Duo sont à une résolution de 720p, et l’une des meilleures caractéristiques du service est qu’il fonctionne même si votre connexion cellulaire est faible. Bien sûr, la qualité vidéo ne sera pas excellente, mais vous ne remarquerez aucune interruption, même sur un signal 2G, et c’est un gros problème. Duo bascule automatiquement entre un signal Wi-Fi ou cellulaire en fonction de la qualité de la connexion, et cela se fait de manière transparente en arrière-plan.

Si vous utilisez Android 8.0 et supérieur, vous pouvez profiter de l’image dans l’image pour poursuivre votre appel vidéo Duo même lorsque vous utilisez une autre application. L’appel Duo sera redimensionné dans une petite fenêtre dans le coin de l’écran.

Vous pouvez passer des appels vocaux réguliers depuis Duo

En plus des appels vidéo, vous pouvez également passer des appels audio uniquement sur Duo. Sélectionnez simplement un contact et appuyez sur le bouton Appel audio pour passer un appel. Comme les appels vidéo, les appels audio sur Duo ne prennent pas beaucoup de bande passante, sont fiables et la qualité est fantastique. C’est le dernier point qui rend Duo particulièrement idéal pour les appels audio, et le plus souvent, j’utilise simplement Duo à la place de mon opérateur simplement en raison de la clarté de la qualité audio.

Utilisez votre numéro de téléphone et créez un lien avec votre compte Google

Comme WhatsApp, Duo fonctionne principalement avec votre numéro de téléphone. Vous devrez vous connecter au service avec votre numéro de téléphone et vérifier avec un SMS, après quoi vous pourrez associer votre compte Google au service. Cela vous connecte automatiquement à Duo sur tous les appareils, supprimant ainsi les tracas de la vérification SMS. Les contacts qui ont votre adresse Gmail pourront également voir que vous avez Duo, ce qui leur permet de vous appeler directement.

Duo affiche une liste de vos contacts sur lesquels le service est installé, ce qui facilite le démarrage d’un appel vidéo avec vos amis et votre famille. Vous pouvez également accéder à Duo sur plusieurs appareils en même temps. Cela n’était pas possible à ses débuts, mais Google a depuis déployé le changement en fonction des commentaires des utilisateurs.

Accédez à Duo depuis votre téléphone, votre tablette ou le Web

Duo a fait son chemin vers iOS, et Google a également introduit un client Web. Ce qui est génial avec la disponibilité multiplateforme de Duo, c’est que l’expérience est inchangée, que vous utilisiez Android, iOS ou le Web.

Pour le client Web, vous devrez vous rendre sur duo.google.com. Tout comme l’application Android, l’interface Web de Duo est clairsemée et vous pourrez voir vos appels récents ainsi que votre liste de contacts. Démarrer un appel à partir du client Web est aussi simple que sur Android: il suffit de sélectionner le contact auquel vous souhaitez parler et de choisir entre un appel vidéo ou vocal. Le seul inconvénient majeur du client Web est que vous n’êtes pas en mesure d’effectuer des appels de groupe pour le moment.

Duo est également intégré au numéroteur sur les téléphones Android One, Pixel et Samsung Galaxy S20, vous permettant de passer en toute transparence à un appel vidéo.

Si vous avez un appareil ChromeOS comme un Chromebook ou Chromebox, vous pouvez télécharger l’application Duo depuis le Play Store et avoir la possibilité de passer des appels de groupe.

Knock Knock montre un aperçu en direct d’un appel entrant

Knock Knock permet à vos destinataires d’obtenir un aperçu en direct de votre vidéo avant de prendre l’appel. Vous ne pourrez voir leur vidéo que lorsque le destinataire aura accepté l’appel. La fonctionnalité rend les choses beaucoup plus personnelles et elle est limitée aux personnes que vous avez déjà dans votre liste de contacts. Si vous n’êtes pas à l’aise de partager votre vidéo avant l’appel, il y a toujours la possibilité de désactiver Knock Knock.

Tous les appels vidéo et audio sont cryptés

L’un des principes fondamentaux de Duo est le chiffrement de bout en bout. Tous les appels vidéo et audio effectués à l’aide du service sont cryptés par défaut, que vous utilisiez l’application Android ou iOS ou l’interface Web. Cela signifie que votre confidentialité est garantie lorsque vous passez un appel vidéo avec des amis ou en famille.

Ne brûlez pas votre limite de données avec l’économiseur de données

L’une des fonctionnalités les plus remarquables de Duo est le mode d’économie de données. Vous pourrez basculer la fonction en vous dirigeant vers Paramètres -> Mode d’enregistrement des données et l’activation de la fonctionnalité dans Duo. Cela vous donne un aperçu de la qualité vidéo, et bien que la qualité ne soit pas stellaire, elle vous garantit de ne pas utiliser votre plan de données. Duo par défaut limite la bande passante à environ 1 Mbps sur le cellulaire et l’économiseur de données va au-delà de cela pour réduire l’utilisation des données.

Les appels de groupe permettent à huit personnes de joindre un appel à la fois

Duo a commencé avec les appels vidéo un à un, mais Google a ajouté de plus en plus de fonctionnalités pour en faire une plate-forme robuste. Le premier a été les appels audio, puis Google a déployé les appels vidéo de groupe.

Avec Duo, vous pouvez désormais recevoir jusqu’à huit personnes simultanément. Pour ce faire, vous devrez configurer un groupe et appuyer sur Démarrer, après quoi tous les membres de ce groupe recevront une notification pour rejoindre l’appel.

Sachez simplement que si vous lancez un appel via un navigateur Web, vous ne pourrez pas passer un appel de groupe. Ceux sur les Chromebooks et les Chromebox peuvent cependant effectuer des appels de groupe sur leur ordinateur via l’application Android.

Duo vous permet d’envoyer des messages vidéo et vocaux à vos contacts

Si votre contact ne décroche pas, vous avez la possibilité d’envoyer un message. Vous pourrez laisser un message vidéo ou audio qui dure jusqu’à 30 secondes, et il y a la possibilité d’ajouter une superposition de texte avec des filtres supplémentaires.

Vous pouvez également envoyer un message sans avoir à appeler quelqu’un: faites simplement glisser votre doigt vers le bas dans l’application et vous verrez la fenêtre de message. Les messages sont conservés pendant 24 heures à compter de la première lecture, et vous pouvez également les enregistrer sur votre appareil en les téléchargeant.

Duo est l’application d’appel vidéo par défaut sur les écrans intelligents

Si vous avez un Nest Hub, JBL Link View ou un Lenovo Smart Display, vous pourrez vous connecter à Duo depuis l’appareil pour passer des appels vidéo. Vous devrez utiliser des invites vocales pour lancer ou terminer un appel.

