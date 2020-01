Google Duo vous permet désormais d’envoyer des notes et des gribouillis à vos contacts

Les rapports sur la mort de Duo ont été considérablement exagérés. L’application a continué de recevoir de nouvelles fonctionnalités et améliorations au cours de la dernière année et ne nécessite apparemment plus de numéro de téléphone. Maintenant, vous pouvez essayer une nouvelle fonctionnalité: dessiner des notes.

“Nous introduisons cette fonctionnalité car nous avons reçu des commentaires d’utilisateurs qui recherchent un moyen plus visuel de se connecter avec leurs amis lorsque l’un d’eux n’est pas disponible pour passer un appel vidéo”, a déclaré Google. “Ils aimeraient envoyer une brève note unique au sein de Duo, que ce soit” hé, parlons aujourd’hui! “, Ou” en envoyant une dernière bonne nuit! “.”

La nouvelle fonctionnalité reflète les fonctionnalités d’annotation de Google Keep, avec plusieurs types de traits de stylet, huit couleurs d’arrière-plan et six polices. Tout comme les appels, les notes sont cryptées de bout en bout.

Les notes se déploient à partir d’aujourd’hui et devraient apparaître pour tout le monde d’ici la fin de la semaine.