Google et Samsung devraient voir comment Microsoft s’assure que les applications à double écran fonctionnent correctement

Les pliables et autres écrans de téléphone extra-larges à double affichage sont déjà une chose. Le Galaxy Fold n’a peut-être pas vendu des millions et des millions d’unités, mais après que des modifications ont été apportées à la conception initiale, les personnes qui y ont investi adorent la chose. Motorola devrait en sortir un très bientôt. LG a quelque chose de très similaire avec le LG G8X. Et Microsoft a fait le souffle sur Internet en présentant le Surface Duo.

Les pliables ne sont pas l’avenir. Ils sont ici en ce moment.

Android prend en charge les appareils à écran pliable intégrés, mais ce n’est pas très complet. C’est pourquoi les applications de Samsung ont une meilleure apparence et agissent mieux que la plupart des applications du Play Store. Tout cela revient à la prise en charge de la tablette, où le support signifie que cela fonctionnera, mais ne fonctionnera peut-être pas très bien. En effet, la plupart des applications ont été conçues pour un écran de 5 pouces environ et il y a des choses dans une application qui doivent rester au même endroit, quelle que soit la taille que vous augmentez.

Google a fait du bon travail en s’assurant que tout fonctionnerait. Mais Microsoft va encore plus loin pour le Surface Duo. Et c’est un pas dans la bonne direction.

Lorsque vos applications de construction s’étendent sur un écran géant ou deux écrans géants avec une petite lunette au milieu, il y a une bonne et une mauvaise façon. Étirer une application “régulière” peut fonctionner, mais là encore, cela peut ne pas fonctionner. Lorsque vous avez autant de biens immobiliers avec lesquels travailler, vous devez en profiter. Il est facile de voir de quoi je parle si vous avez déjà utilisé une application pour tablette appropriée comme Google Play Books ou Gmail sur une tablette appropriée.

Les colonnes et les lignes comptent. L’endroit où les médias sont placés sur la mise en page compte. Là où les commandes, les boutons et les gadgets sont importants. Lorsque votre appareil sera composé de deux écrans distincts comme le fera Microsoft, cela compte vraiment.

La disposition d’une application sur un écran géant est importante, surtout si elle a une lunette au milieu.

C’est pourquoi Microsoft a déjà publié un aperçu du SDK pour le Duo, avec un aperçu de l’émulateur où les développeurs peuvent tester comment les choses peuvent être faites pour tirer le meilleur parti de tout cet espace d’écran. Et en prime, cela fera bientôt la même chose pour les appareils Windows 10 à double affichage.

Ceci est important pour Microsoft, qui souhaite que les applications se ressemblent sur tous les produits avec leur nom sur le boîtier. Que ce soit Office 365 ou Angry Birds, l’expérience que vous avez sur tous vos appareils devrait être constante et fluide. Et cela vient d’une entreprise qui n’a encore rien sorti de double écran. C’est formidable de voir comment les développeurs peuvent se préparer.

Bien sûr, il est plus facile pour Microsoft de le faire pour ses propres produits. Google peut difficilement créer un SDK qui couvre chaque clapet repliable ou à deux écrans qui fonctionnera jamais sous Android, car chacun peut et sera très différent. Le Galaxy Fold est un écran qui agit très différemment de la solution à clapet de LG. Le retournement vertical de Motorola est différent des deux. Le prochain téléphone sera différent de tous ceux-là.

Il serait difficile pour Google d’offrir un support au niveau de la plate-forme de cette façon, mais Google est vraiment bon pour faire les choses difficiles.

Ce que nous savons, c’est que Microsoft offre une assistance – y compris des journées de développement pratique – pour son prochain appareil Android pliable bien avant son lancement. Google et ses partenaires sont incités à commencer à faire de même si nous voulons qu’un Galaxy Fold exécute bien les applications, puis à changer pour un Motorola RAZR Flip et à ce que les mêmes applications «se sentent» de la même manière.

Les choses peuvent être différentes en raison du nombre d’OEM Android et chacun fait sa propre chose – c’est exactement ce que fait Microsoft, pour prouver mon point de vue – mais faire des choses difficiles et différentes est à quel point les choses se passent bien. Je veux voir la stratégie de Microsoft copiée et affinée d’une manière où chaque appareil pliable bénéficie d’une expérience de première classe qui nous fait aimer.

