Google étend la disponibilité de la clé de sécurité Titan à plus de pays

Même si Google a pris en charge l’utilisation de clés physiques comme méthodes d’authentification à deux facteurs pendant des années, la société a publié son ensemble de clés de sécurité Titan en 2018 pour rationaliser le processus. Le kit d’origine était livré avec deux clés (une USB Type-A, l’autre Bluetooth), et Google a ensuite commencé à vendre une version USB Type-C. Vous pouvez désormais acheter le kit et la clé de type C dans plus de pays.

Google a annoncé dans un article de blog que la disponibilité du kit et de la clé de type C augmente:

L’année dernière, nous avons rendu le kit Titan Security Key avec clés USB-A / NFC et Bluetooth / USB / NFC disponible au Canada, en France, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. À partir d’aujourd’hui, les clés de sécurité Titan USB-C sont disponibles dans ces pays, et l’ensemble et les clés de sécurité Titan USB-C sont désormais disponibles sur le Google Store en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Suisse.

Bien qu’il soit agréable de voir les clés de marque Google devenir disponibles dans plus de pays, il était déjà possible pour les gens internationaux d’obtenir le même niveau de protection. La clé USB Type-C est une marque YubiKey 5C, qui est déjà vendue dans le monde entier, et le kit d’origine ressemble fortement à une paire de produits de Feitian.

Pourtant, si vous habitez à l’extérieur de ‘Murica, et que vous attendez d’acheter une clé de sécurité qui indique’ Titan ‘dessus, c’est votre chance. Vous pouvez trouver notre examen du kit d’origine ici.