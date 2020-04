Google exigera des mises à jour transparentes sur les appareils lancés avec Android 11

Selon un changement récemment apporté à Vendor Test Suite (VTS) de Google repéré par nos amis de XDA Developers, Google exigera que tous les appareils lancés avec Android 11 prennent en charge les mises à jour transparentes. Plus précisément, le VTS vérifiera que les appareils exécutant Android 11 et versions ultérieures prennent en charge les structures de partition A / B virtuelles (qui permettent des mises à jour transparentes) et échouent si cette prise en charge n’est pas présente. Étant donné que les appareils doivent passer le VTS pour être livrés avec les applications de Google, cela signifie que les fabricants d’Android devront prendre en charge les mises à jour transparentes sur les appareils qui se lancent avec Android 11 et versions ultérieures.

C’est assez technique, mais c’est un gros problème. Bien que la structure de partition A / B et les mises à jour transparentes remontent à 2016, tous les fabricants d’Android ne l’ont pas implémentée, même si les avantages sont substantiels. En plus de fournir la commodité des mises à jour du système en arrière-plan / transparent, qui permettent au téléphone d’installer des correctifs et même des mises à jour majeures pendant que vous l’utilisez toujours activement, il protège également les appareils si ce processus échoue ou échoue. Avec deux images système, il y a toujours une sauvegarde disponible si quelque chose arrive à l’une d’entre elles, et le système peut facilement revenir en arrière simplement en démarrant sur l’autre partition. Les choses peuvent mal se passer pendant le processus de mise à jour, si les appareils sont accidentellement éteints ou si quelque chose d’inattendu se produit, et cette redondance est beaucoup plus sûre pour les clients. C’est le même type de structure que les Chromebooks utilisent pour empêcher les mises à jour de causer des problèmes.

En dehors de la sécurité, c’est aussi tout simplement pratique. Lorsque vous devez installer des mises à jour sur le long terme, cela signifie qu’un appareil passe des minutes à récupérer, en clignotant lentement une mise à jour. Avec des correctifs de sécurité mensuels et avec des appareils prenant parfois plus de 15 minutes pour installer ces mises à jour, cela peut nuire à la convivialité de votre téléphone si vous le faites au mauvais moment.

Bien que de nombreux OEM comme OnePlus, LG, HTC, Motorola, Google, ASUS et Sony aient mis en œuvre des systèmes de partition A / B / mises à jour transparentes, de grands noms comme Samsung et Huawei ne l’ont toujours pas fait, même pour certains de leurs appareils phares les plus chers. Malgré les avantages évidents pour les consommateurs, même le Galaxy S20 Ultra à 1400 $ ne prend pas en charge la fonctionnalité vieille de quatre ans.

Auparavant, Google ne recommandait fortement que les partitions A / B dans le cadre de son CDD, mais étant donné les changements VTS repérés dans l’engagement AOSP Gerrit, la société a au moins décidé qu’elle souhaitait la fonctionnalité sur les appareils qui bénéficient de la bénédiction de Google Apps, à commencer par ceux qui se lancent avec Android R / 11. Cela donne aux fabricants comme Samsung et Huawei un peu moins d’un an pour se rapprocher ou vider les applications de Google, ce qui ne se produira pas. Le produit phare de Samsung Galaxy S 2021 devra (enfin) prendre en charge les mises à jour transparentes.