Google Family Link – Comment le configurer et l'utiliser

Google Family Link est une application de contrôle parental pour les personnes ayant des enfants. L'application a été lancée il y a quelques années, mais elle est devenue une partie du stock Android à partir d'Android 10. Vous avez toujours besoin de l'application pour l'utiliser, mais vous pouvez accéder directement aux options depuis le menu Paramètres. Vous obtenez un contrôle surprenant sur les appareils enfants avec cette application et elle a beaucoup d'options intéressantes pour gérer l'utilisation du téléphone de votre enfant. Ce tutoriel vous montre comment le configurer et comment utiliser les différentes fonctionnalités.

Si tout ce que vous avez à faire est de configurer le contrôle parental sur le Play Store, il existe un moyen beaucoup plus simple de le faire et nous avons ici un didacticiel séparé pour le contrôle parental Google Play.

Comment configurer Google Family Link

La configuration de Family Link est un peu fastidieuse, mais ne nécessite rien de trop compliqué. Avant de commencer, veuillez vous assurer que les conditions préalables suivantes sont remplies. Sinon, le didacticiel ne fonctionnera pas.

Votre enfant a besoin de son propre compte Google. Vous devez en créer un pour eux afin d'utiliser Family Link.Le compte Google de votre enfant doit faire partie de votre réseau familial. Si vous ne le faites pas à l'avance, Family Link vous obligera à le faire lors de la configuration et il est beaucoup plus facile de le faire à l'avance.Enfin, le compte Google de votre enfant doit être le seul sur l'appareil de l'enfant. Family Link supprimera de force tous les autres comptes Google lors de la configuration.

D'accord, maintenant que tout est configuré et prêt, commençons. Nous allons passer par le processus étape par étape. Étant donné que cela nécessite une entrée sur deux appareils différents, nous spécifierons quel appareil chaque étape nécessite. S'il indique Parent Device, vous effectuez cette étape sur votre téléphone et de même pour le Child Device.

Les deux appareils – Téléchargez l'application Google Family Link pour les parents sur l'appareil parent et l'application Google Family Link pour les enfants et les adolescents sur l'appareil enfant. Veuillez noter qu'il s'agit de deux applications différentes.Parent Dispositif – Ouvrez l'application Family Link et appuyez sur suivant pour naviguer devant les écrans d'ouverture. Sélectionnez votre compte Google si vous y êtes invité.Appareil parent – Sélectionnez le compte Google de votre enfant comme compte que vous souhaitez superviser.Appareil parent – L'application vous demandera de récupérer le téléphone de votre enfant. Appuyez sur le bouton Suivant sur cet écran pour afficher le code du lien.Appareil enfant – Ouvrez l'application Family Link et sélectionnez l'option Cet appareil.Appareil enfant – Sélectionnez le compte Google de l'enfant.Les deux appareils – Le dispositif enfant demandera le code de liaison du dispositif parent. Saisissez le code de liaison du périphérique parent dans le périphérique enfant.Appareil enfant – Saisissez l'adresse e-mail du compte Google de votre enfant pour vérifier si vous y êtes invité.

D'accord, deux choses peuvent se produire à ce stade. Si vous avez déjà intégré le compte de votre enfant à votre famille Google, passez à la partie suivante du didacticiel. Si vous ne l'avez pas fait, Family Link vous arrêtera et vous fera ajouter le compte enfant à votre famille Google avant de vous autoriser à continuer. Lors de mes tests, cela a réinitialisé l'ensemble du processus et m'a fait recommencer une fois que j'ai ajouté le compte à ma famille Google.

Appareil parent – Appuyez sur Suivant jusqu'à ce que l'application vous invite à terminer la configuration sur le périphérique enfant.Appareil enfant – À ce stade, l'application va demander un tas d'autorisations. Continuez à frapper à côté pour les autoriser tous.Appareil enfant – Nommez le périphérique enfant lorsque vous y êtes invité.Appareil enfant – L'application vous demandera ensuite à quelles applications vous souhaitez que votre enfant ait accès. Refusez ou acceptez ceux que vous voulez et cliquez ensuite.

C'est ça! Vous êtes maintenant connecté via Google Family Link. Nous avons trouvé ce processus bogué et étonnamment frustrant. Il y a de bonnes chances que vous deviez redémarrer au moins une fois. Il nous a fallu trois essais au total pour arriver à la fin de la configuration sans que quelque chose ne tourne mal. Cependant, c'est faisable avec un peu de patience.

Le périphérique enfant est terminé à ce stade. Elle et votre enfant peuvent être sur leur chemin joyeux. L'appareil est connecté et il n'y a plus rien à faire pour l'enfant. Cependant, vous pouvez continuer à configurer Family Link sur le périphérique parent.

Configurer Google Family Link

Maintenant que vous avez franchi la tâche certes ardue de connecter Family Link, laissez-nous vous en servir pleinement. À partir de maintenant, tout se déroule sur le périphérique parent, sauf indication contraire. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, donc nous couvrirons chacune individuellement. S'amuser!

Localisation du téléphone enfant

Il existe une carte spécifique dans l'application Family Link pour localiser le téléphone enfant. Appuyez simplement sur le bouton Activer et vous verrez une carte où se trouve le téléphone. Vous pouvez facilement trouver le téléphone de votre enfant (et, espérons-le, votre enfant) avec cette fonction. Cela fonctionne également bien comme service Find My Phone au cas où votre enfant laisse son téléphone quelque part.

Il y a une autre carte que nous allons discuter en détail ci-dessous, mais l'une de ses fonctions est la possibilité de jouer un son à partir du téléphone enfant en cas de perte. Cela permet également de localiser un téléphone perdu.

Controle parental

Il existe une carte avec un titre Paramètres. Cela vous permet d'accéder au contrôle parental de base. Appuyez sur le bleu Gérer texte pour accéder à toutes vos options. À partir de là, vous pouvez restreindre le contenu que votre enfant voit sur Google Play et gérer les filtres sur Google Chrome, YouTube, la recherche Google et l'emplacement.

En outre, vous pouvez appuyer sur le Applications Android pour définir des limites de temps sur les applications existantes sur le téléphone de l'enfant ou restreindre carrément l'accès aux applications. Lorsqu'une application est à accès restreint, l'icône disparaît littéralement de l'écran d'accueil et du tiroir de l'application, ce qui la rend inaccessible.

Enfin, cette section contient un paramètre très important. Vous pouvez demander une autorisation parentale avant que l'enfant ne se connecte à des applications ou à des jeux que le parent ne peut pas superviser. Ceci est activé par défaut et ne peut pas être désactivé.

Après avoir accédé à cette carte pour la première fois, elle se condense en une taille beaucoup plus petite et le texte devient Gérer les paramètres au cas où vous auriez besoin de le retrouver plus tard. Il devrait toujours être au sommet.

Suivez l'activité de votre enfant

La troisième carte en bas de la liste montre l'activité réelle de votre enfant. Vous pouvez voir les applications qu'ils utilisent et pendant combien de temps avec des graphiques à barres de fantaisie. Il y a un raccourci sur cette carte vers l'écran des restrictions de l'application au cas où vous décideriez que votre enfant a fini de jouer à ce jeu dans lequel il a été enterré toute la journée.

Il existe une carte distincte qui vous montre quelles applications et quels jeux votre enfant a installés sur son appareil. De cette façon, vous pouvez garder une trace de ce qu'ils téléchargent et de ce qu'ils font. Nous ne savons pas pourquoi l'application et la carte de téléchargement de jeu sont distinctes de la carte d'activité, mais c'est la situation au moment de la rédaction de cet article.

Restreindre le temps d'écran

Les enfants ne devraient probablement pas être dans leur téléphone toute la journée. Il y a une section entière pour les restrictions de temps d'écran. Le premier onglet, Limite quotidienne, vous permet de définir des limites de temps d'écran au jour le jour. Par exemple, vous pouvez définir le temps d'écran sur trois heures les jours d'école et six heures le week-end.

Le deuxième onglet, Bedtime, vous permet de fixer une limite stricte à la façon dont vos enfants peuvent utiliser leur téléphone. Une fois que vous avez configuré cela et que l'heure appropriée s'affiche, leur téléphone se verrouille et ils ne peuvent y accéder que le matin. Il s'agit d'un excellent outil pour amener les enfants au lit.

Les paramètres du téléphone

La dernière carte fait deux choses. Il joue le son que nous avons mentionné précédemment dans la section emplacement ci-dessus et vous permet également de modifier les paramètres de l'appareil enfant. Vous pouvez définir des restrictions sur des choses comme l'ajout d'utilisateurs, l'accès aux options de développement et la possibilité de charger des applications à partir de sources inconnues. Ils sont tous désactivés par défaut et vous pouvez les activer si vous le souhaitez.

C'est tout pour Google Family Link. La configuration est un peu un monstre, mais les commandes par la suite sont super granulaires et utiles. Vous pouvez empêcher vos enfants d'accéder à toutes sortes de contenus et également gérer leurs utilisations. Ils ne l'aimeront probablement pas, mais les frontières devraient probablement être définies. Internet n'est pas toujours un endroit sain, non? En tout cas, si nous avons raté quelque chose d'important, dites-le nous dans les commentaires!