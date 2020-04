Google ferme son application Neighbourly le 12 mai

L’approche de Google en matière de logiciels peut être décrite comme «jetez-la aux clients et voyez ce qui reste». Cela montre que de nombreux projets bien-aimés mais finalement infructueux ont été tués au fil des ans, et mentionner Inbox, Google+ et Google Reader ne fait qu’effleurer la surface. La dernière plate-forme pour rejoindre le cimetière de Google est Voisinement, l’application de questions-réponses de Google uniquement en Inde pour les questions sur les lieux et les événements de votre communauté.

Sur une page d’aide, Google parle beaucoup de la façon dont il voulait connecter les gens de manière hyperlocale au service, mais en gros, il le ferme quelques jours avant son deuxième anniversaire parce que “l’application n’a pas grandi comme nous l’espérions”. L’entreprise souhaite utiliser le savoir-faire acquis de la plateforme pour améliorer ses services existants.

L’application continuera de fonctionner jusqu’au 12 mai. Après cela, vous pouvez toujours télécharger vos données via Google Takeout jusqu’au 12 octobre 2020. Google encourage les personnes qui souhaitent continuer à partager avec leurs voisins à devenir Google Maps Local Guides, ce qui est quelque peu comparable depuis que vous peut également poser des questions sur les lieux dans Maps. Ce n’est certainement pas une alternative à part entière, cependant.

Merci: Ashish, Karan, Karthik, Zeeshan