Google Fi double temporairement la limite de données pour les clients en période de pandémie de coronavirus

Alors que la pandémie de coronavirus continue de se propager à travers le monde, l’accès à Internet rapide est désormais plus crucial que jamais. Pour aider ses clients à rester connectés pendant cette période, Google Fi a mis en œuvre deux changements majeurs de politique.

Étant donné que les utilisateurs des États-Unis utilisent plus de données pendant cette période, Google Fi augmente temporairement les limites pour les données à pleine vitesse à 30 Go par utilisateur pour les plans flexibles et illimités. Les plans flexibles de Google Fi n’offrent normalement que 15 Go de données à pleine vitesse, tandis que les plans illimités offrent jusqu’à 22 Go de données à pleine vitesse. Une fois la limite de 30 Go dépassée, vous devrez débourser 10 $ de plus par Go pour le reste de votre cycle de facturation.

Le MVNO de Google a également prolongé temporairement le délai de grâce pour les clients Fi. Cela signifie que les clients qui traversent des difficultés financières en raison de la pandémie pourront rester connectés jusqu’à 60 jours après leur date de facturation manquée.

Parallèlement aux deux changements de politique, Google a également confirmé que ses partenaires d’expédition pourraient subir des retards ou des modifications de leurs exigences de signature. Si vous devez soumettre votre appareil pour réparation, Google suggère aux utilisateurs de tenir compte des recommandations de santé à leur emplacement avant de visiter un centre de réparation agréé.

Google a également déclaré qu’il “surveillait continuellement les développements en évolution”, mais n’a pas précisé exactement quand il prévoyait de revenir à ses politiques standard.