Google Fit ajoute de nouveaux carreaux Wear OS, donne la priorité au compteur de pas et améliore les recommandations Heart Point

Tout comme de nombreuses personnes deviennent un peu folles de rester à l’intérieur, l’équipe Google Fit accorde une attention attendue depuis longtemps à l’application Android et à Wear OS. Au cours de la semaine prochaine, plusieurs améliorations de l’interface sont prévues, afin de rendre les informations plus visibles tout en rationalisant l’interface afin que les utilisateurs puissent rapidement récupérer les bits de données les plus importants.

Google Fit a introduit Heart Points et Move Minutes en 2018. Cela a servi à pousser le compteur de calories et le podomètre classique à l’arrière-plan, mais cela ne semblait pas trop bien avec les utilisateurs. Il semble que Google ait reçu beaucoup de commentaires et le suivi des étapes est de retour à la demande générale. Les points cardiaques resteront la métrique supérieure pour suivre votre activité de fréquence cardiaque plus élevée, mais un compteur de pas vivra à côté d’elle sur le graphique circulaire en tant que deuxième métrique la plus visible. Les minutes de déplacement seront rétrogradées pour coexister avec les mesures de calories et de distance. Tout cela sera ponctué de remaniements subtils dans le texte et les couleurs pour rendre les données utiles plus visibles en un coup d’œil.

Les mesures du point cardiaque seront également améliorées grâce à un suivi plus complet et à des guides utiles pour atteindre les 150 points par semaine recommandés par l’American Heart Association et l’Organisation mondiale de la santé. Cela présentera des objectifs et des recommandations pour devenir plus actif. Cependant, Google dit que cela n’est actuellement prêt que pour les appareils iOS et Wear, mais n’a pas référencé de calendrier pour l’arrivée sur les téléphones Android.

En passant aux améliorations apportées à Wear OS, Google Fit élargit la sélection de tuiles, introduite pour la première fois à la même époque l’année dernière. Il y a deux nouvelles tuiles, une pour commencer une séance d’entraînement avec un robinet et une autre pour voir vos progrès quotidiens et hebdomadaires. Ceux-ci rejoindront le graphique d’activité existant.

Ces changements commencent à se déployer aujourd’hui, mais pourraient prendre environ une semaine pour atteindre tout le monde. Si vous n’êtes pas encore sur la dernière version de Google Fit ou Wear OS, cela peut être nécessaire pour que certaines ou toutes les nouvelles fonctionnalités prennent effet.