Google Hangouts Meet vs Skype for Business: quel outil de conférence vous convient le mieux?

Google Hangouts Meets est simple à utiliser et permet aux employés de se connecter facilement entre les fuseaux horaires. Il est compatible avec la plupart des appareils et propose des packages qui permettent la diffusion en direct de réunions et d’événements.

À partir de 6 $ par mois / par utilisateur chez Google

Avantages

Fonctionne sur toutes les plateformes

Envoyer des fichiers et des images via le chat

Partager les fonctionnalités de l’écran

Pas de frais supplémentaires pour les all-ins

Les inconvénients

Un compte G Suite doit être un organisateur

Les utilisateurs de Mac peuvent être abandonnés pendant les réunions

Ce programme de visioconférence possède des outils de collaboration, notamment un tableau blanc virtuel et des capacités de flou d’arrière-plan. Il s’intègre à Outlook pour faciliter la création ou la participation à une réunion.

À partir de 2 $ par mois / par utilisateur chez Microsoft

Avantages

Compatible avec Mac et Windows

Utilisez le chat pour envoyer et recevoir des fichiers

Partagez votre écran pour des présentations interactives

Flou d’arrière-plan

Les inconvénients

Certains outils ne sont disponibles qu’aux États-Unis

Supplément pour les participants à l’appel

Google et Microsoft ont un logiciel de visioconférence spécifique au programme disponible si vous vous abonnez à leurs programmes – G Suites pour Google Hangouts Meet et Office 365 pour Skype Entreprise. Chaque programme dispose des outils nécessaires pour organiser des réunions virtuelles avec des participants vidéo et audio, ainsi que des outils de collaboration et des fonctionnalités administratives. Les deux ont des avantages par rapport à l’autre. Voici une ventilation de tout ce que vous devez savoir sur chaque programme de visioconférence.

Comparaison des programmes

Google Hangouts Meet et Skype Entreprise ont tous deux les mêmes outils disponibles qui vous permettent d’organiser des réunions d’affaires pendant que vous travaillez depuis votre domicile, y compris des outils de collaboration, de partage d’écran et de salles de réunion. Skype Entreprise propose un flou d’arrière-plan, tandis que Google Hangouts Meet s’intègre à la fois aux comptes Gmail et Outlook. Les différences viennent des programmes eux-mêmes. Après avoir utilisé les deux, je trouve Google Hangouts Meet un peu plus intuitif et plus facile à utiliser.

Google Hangouts Meet

Skype Entreprise

Nombre maximum de participants

250

250

Écran de partage

✔

✔

Salles de sous-commission

✔

✔

Sous-titrage

✔

❌

Frais d’appel

❌

✔

Arrière-plan flou

❌

✔

Intégration e-mail

Gmail, Outlook

Perspective

Ce que vous devez savoir sur Google Hangouts Meet

Pour commencer, vous avez besoin d’un compte G Suite. Cela vous donne accès à toutes les applications professionnelles de Google, y compris Google Hangouts Meet. Avec ce programme, il est facile d’organiser une réunion, de créer plusieurs salles et d’inviter des participants par e-mail. Étant donné que ce programme s’intègre à la fois à Gmail et à Outlook, pour ceux qui acceptent l’invitation, l’événement est automatiquement placé dans leur calendrier et leurs rappels. Lorsque vous invitez des personnes à rejoindre votre réunion, Hangouts Meet se connecte à votre liste de contacts Gmail pour faciliter la recherche de tout le monde et l’envoi d’une seule invitation. Toute personne non répertoriée peut être ajoutée à l’aide de son adresse e-mail, même des utilisateurs non Gmail, et des informations enregistrées pour les futures réunions.

Avant de commencer ou de rejoindre une vidéoconférence, Google Hangouts Meet vous permet de revérifier votre vidéo et votre audio. Il se connecte aux haut-parleurs, au microphone et à la webcam de votre appareil, mais vous pouvez également utiliser un équipement autonome. Cela est également pratique pour vous assurer de bien paraître et de ne pas avoir de problèmes avec trop d’éclairage, un son rugueux ou des distractions en arrière-plan. En tant qu’hôte, vous avez la possibilité de partager votre écran avec tout le monde, y compris des vidéos et des présentations de diapositives. Et vous pouvez envoyer des photos et des fichiers via les fonctionnalités de chat.

Source: Nicole Johnston / Android Central

Toutes les personnes présentes peuvent se mettre en sourdine ou éteindre leur webcam pendant la réunion, et nous avons constaté que Google prend en charge chaque plate-forme, chaque appareil, peu importe où vous vous trouvez, y compris dans d’autres pays où se trouve le présentateur. Cependant, les utilisations Mac ont tendance à être supprimées plus souvent du programme pendant les réunions que les utilisateurs Windows et Android.

Google Hangouts Meet propose trois niveaux différents. Son forfait de base vous permet d’héberger un maximum de 100 personnes tandis que son forfait Entreprise permet à 250 personnes d’y assister. Basic ne vous permet pas d’enregistrer vos réunions ou de les enregistrer sur votre Google Drive. Il ne permet pas non plus la diffusion en direct de vos réunions là où Enterprise le fait.

Tout sur Skype Entreprise

Skype Entreprise dispose des mêmes excellents outils et fonctionnalités que ceux de Google Hangouts Meet. Vous pouvez accueillir jusqu’à 250 participants selon le forfait que vous achetez. Il s’intègre à Outlook pour un accès rapide et en un seul clic à l’application et permet à plusieurs personnes d’avoir un contrôle administratif pendant la réunion. Vous pouvez créer des salles de sous-groupes pour des exercices de consolidation d’équipe et envoyer des fichiers et des documents de travail via la fonction de chat. Skype enregistre vos réunions et les enregistre, ainsi que tous les documents partagés via le chat, pendant 30 jours. Et vous pouvez utiliser le chat sur n’importe quel appareil, y compris les téléphones portables et les tablettes.

Une fonctionnalité intéressante incluse avec Skype Entreprise est son flou d’arrière-plan. Cela permet à vos collègues de se concentrer sur vous plutôt que sur d’autres personnes, des illustrations ou d’autres distractions derrière vous. Skype utilise la webcam de votre appareil et utilise son audio pendant vos réunions, mais il est possible de brancher et de séparer un microphone, une webcam ou des haut-parleurs et de les utiliser avec Skype.

Source: Microsoft

Comme avec Google Hangouts Meet, Skype propose plusieurs niveaux de packages. Son package le plus basique vous permet d’utiliser Skype gratuitement, mais il vous limite à 20 personnes et n’a pas autant de fonctionnalités, y compris des réunions record. En effet, vous n’avez pas besoin de vous inscrire à un compte avant de l’utiliser et est préférable pour les enregistrements ponctuels plutôt que pour des rencontres régulières et planifiées. Les réunions Skype sont également gratuites, vous permettent de vous connecter avec 10 personnes pendant les deux premiers mois, puis trois personnes par la suite, mais n’est disponible qu’aux États-Unis. Comme avec le package de base, vous avez des outils limités et aucune capacité d’enregistrement. Ces deux programmes prennent en charge les appels, mais des frais par utilisateur vous seront facturés.

Skype Entreprise facture également des frais d’appel en plus des frais mensuels par utilisateur. Cela peut coûter cher lorsque plusieurs personnes utilisent le service. Mais vous obtenez une meilleure sécurité, des capacités d’enregistrement et de sauvegarde, des outils de collaboration comme un tableau blanc collaboratif et des outils de gestion administrative.

Comparaison des forfaits et des prix

Source: Microsoft

Il existe une différence entre le coût global de Google Hangouts Meet et de Skype Entreprise. Étant donné que Meet est inclus avec G Suite, vous pouvez y accéder pour un coût d’abonnement mensuel de 6 $ par utilisateur et par mois pour le forfait le plus basique. Ce qui est bien avec ce programme, c’est que si vous invitez quelqu’un à participer à une réunion et qu’il n’a pas de compte G Suite, il peut tout de même se joindre gratuitement en tant qu’invité. Malheureusement, pour participer à des réunions hebdomadaires, ils auront finalement besoin d’un abonnement G Suite. Dans le cadre de la configuration de votre réunion, Google vous fournit un numéro d’appel gratuit pour ceux qui ne peuvent pas se joindre par vidéo. Aucun frais supplémentaire n’est facturé par Google pour ceux qui appellent.

Skype Entreprise est un programme complémentaire aux abonnements Microsoft Office 365. Le coût de ce module complémentaire est de 2 $ par utilisateur et par mois. Cela s’ajoute au coût de votre abonnement Office 365. Skype facture également un supplément de 2 $ par personne appelant à la réunion plutôt que de rejoindre la vidéoconférence. Cela inclut à la fois les invités et ceux avec un abonnement. Selon la fréquence à laquelle quelqu’un doit appeler, ces frais supplémentaires pourraient coûter plus cher qu’un compte G Suite. Il existe un programme qui vous permet de prépayer le crédit d’appel à utiliser pour les frais d’appel.

En conclusion: dernières réflexions

Ayant utilisé les deux et plusieurs autres programmes de visioconférence, je trouve que Google Hangouts Meet est plus intuitif et plus facile à utiliser. D’autres utilisateurs avec qui j’ai discuté ont également indiqué que Google Hangouts Meet est plus facile pour ceux qui n’utilisent pas régulièrement de logiciel de visioconférence à sauter et à utiliser, y compris ceux à l’étranger qui tentent de rejoindre des collègues dans d’autres pays. En réalité, Skype Entreprise est tout aussi efficace.

