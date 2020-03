Google Hangouts Meet vs Zoom: quel outil de conférence vous convient le mieux?

Idéal pour des réunions rapides

Google Hangouts Meet est gratuit avec votre abonnement G Suite. Ce programme est assez basique mais possède tous les outils de collaboration dont vous aurez besoin pour organiser des réunions productives. Il permet également aux participants d’appeler sans frais supplémentaires.

Avantages

Écran de partage

Envoyer des fichiers via le chat

Inclus avec les comptes G Suite

Pas de frais supplémentaires pour les participants à l’appel

Les inconvénients

Tableau de bord en désordre par rapport à Zoom

Peut accueillir moins de participants

Clunky et peu fiable pour les utilisateurs de Mac

Zoom est le meilleur programme pour se connecter à des équipements de conférence tels que les télécoms et les webcams pour permettre à plusieurs personnes de se connecter à partir d’un seul endroit et d’un seul appareil. Ce programme est plus cher que Google et facture des frais d’appel.

Avantages

Outils de collaboration

Compte gratuit disponible

Se connecte à l’équipement de conférence

Fonctionne avec tous les systèmes d’exploitation, y compris Linux

Accueillez jusqu’à 500 personnes

Les inconvénients

L’accès à l’appel coûte en supplément

Doit désactiver les bloqueurs de popups à utiliser

Voici tout ce que vous devez savoir sur Google Hangouts Meet and Zoom pour vous aider à choisir le meilleur programme de visioconférence pour votre entreprise. Les deux programmes disposent des outils dont vous avez besoin pour vous connecter avec les employés et les collègues via la vidéoconférence. Google Hangouts Meets est facilement disponible si vous avez un compte G Suite et vous pouvez l’utiliser sans payer de supplément. Zoom propose des packages qui vous permettent de rassembler un groupe de 500 personnes à la fois pour une vidéoconférence, et c’est le meilleur choix si vous utilisez du matériel de conférence dans des salles de réunion physiques.

Comparaison rapide

Les Hangouts Meet et Zoom sont assez similaires. Ils ont tous deux des outils de collaboration, y compris l’écran partagé et les salles de sous-commission, et prennent tous deux en charge les appels. La grande différence est avec le prix global et le nombre maximum de participants qui peuvent rejoindre une réunion. Voici une ventilation des fonctionnalités importantes.

Google Hangouts Meet

Zoom

Nombre maximum de participants

250

500

Écran de partage

✔

✔

Salles de sous-commission

✔

✔

Se connecter à l’équipement de conférence

❌

✔

Appels

Gratuit

À partir de 100 $ / mois

Intégration e-mail

Gmail, Outlook

Perspective

L’aperçu sur Google Hangouts Meet

Google Hangouts Meet est un programme en vedette accessible à toute personne possédant un compte G Suite. Ce programme vous permet de vous connecter avec d’autres personnes via audio ou vidéo via le navigateur Web de votre ordinateur ou via l’application Meet. Le lancement de votre réunion est très simple et les invitations sont envoyées par e-mail. Vous pouvez facilement accéder à votre liste de contacts Gmail pour inviter des collègues à vous rejoindre ou ajouter des contacts directement via Hangouts Meet. Si les destinataires ont un compte Google, la réunion est automatiquement ajoutée à leur calendrier et à leurs rappels.

Ce programme de vidéoconférence vous donne un ID de réunion spécifique que vous pouvez utiliser à plusieurs reprises. Vous pouvez également créer des salles supplémentaires pour que plusieurs réunions puissent avoir lieu en même temps. Ceux-ci peuvent également être utilisés comme salles de réunion pour une collaboration plus approfondie sur des sujets importants ou des exercices de consolidation d’équipe.

Source: Nicole Johnston / Android Central

Pour ceux qui ne peuvent pas se joindre par vidéo, Google prend en charge les appels. Contrairement à la plupart des autres programmes de visioconférence, dont Zoom, Google Hangouts Meet ne nécessite pas de module complémentaire supplémentaire, ni de frais supplémentaires pour les participants.

Le tableau de bord de Meets est un peu désordonné par rapport à Zoom. Certains outils ne sont pas à l’endroit le plus intuitif, mais c’est toujours facile à comprendre, et il prend en charge de nombreuses personnes à la fois. Vous pouvez visualiser tout le monde dans une grille avec le haut-parleur principal mis en évidence et agrandi au centre de votre écran. Nous avons cependant remarqué que les utilisateurs de Mac ont plus de mal à rester connectés que les utilisateurs de Windows et Android.

Google Hangouts Meets vous permet de partager des documents, des images et des fichiers via la fonctionnalité de chat de votre salle de réunion. Vous pouvez télécharger des fichiers depuis votre bureau ou les partager directement depuis votre Google Drive. Vous pouvez également partager votre écran pour que les autres puissent voir ce que vous voyez, ce qui est pratique lorsque vous utilisez des présentations de diapositives ou d’autres aides visuelles, y compris des démonstrations en temps réel.

Source: Nicole Johnston / Android Central

Avec un compte Google personnel, vous avez accès à Hangouts. Cela vous permet de mener des rencontres vidéo individuelles avec d’autres personnes disposant d’un compte Google. Mais il n’a pas les mêmes fonctionnalités collaboratives que Hangouts Meet, notamment l’enregistrement et le stockage de vos réunions. Vous obtenez Hangouts Meet avec le forfait G Suite de base, qui commence à 6 $ par personne et par mois et vous permet d’organiser des réunions avec 100 personnes. En plus de Hangouts Meet, votre compte G Suite vous donne accès à davantage d’applications professionnelles, comme des calendriers et des formulaires partagés, ainsi qu’à 30 Go de stockage dans le cloud.

Business et Enterprise de G Suite ne vous offrent pas trop d’applications, mais vous permettent d’inviter 150 et 250 participants, respectivement. Ces packages vous offrent également un espace de stockage cloud illimité, ce qui est utile lors de l’enregistrement et de la sauvegarde de vos conversations vidéo pour plus tard.

Tout sur Zoom

Zoom est actuellement l’un des programmes de visioconférence les plus téléchargés, et pour cause. Ce programme de vidéoconférence est vraiment facile à utiliser et la qualité vidéo et audio est vraiment bonne, même lorsque vous utilisez la webcam et le microphone de votre ordinateur portable. Vous pouvez ajouter le plug-in Outlook et l’extension de navigateur Chrome pour faciliter le lancement du programme ou inviter des personnes à votre réunion sans avoir à taper une adresse Web ou à fermer un programme pour lancer une application.

Ce programme fonctionne avec toutes les plateformes, y compris Linux. Les utilisateurs Mac et Windows et tous les utilisateurs de smartphones peuvent également accéder à Zoom en tant que participant ou organisateur. Zoom dispose de nombreux outils de collaboration. Vous pouvez partager votre écran pour faire des présentations vidéo et des diapositives. Zoom vous permet également de créer des salles d’atelier pour des exercices de consolidation d’équipe et une collaboration de projet plus spécifique. Il peut y avoir plus d’un hôte et leur donner des capacités administratives qui incluent le partage d’écrans, l’invitation d’autres personnes à participer et la désactivation et la désactivation des participants.

Source: Nicole Johnston / Windows Central

Au cours de vos réunions, Zoom vous permet de partager des vidéos, des fichiers et des images via sa fonction de chat. Une fois envoyés, les autres membres de votre réunion de groupe recevront un avis de convocation et la possibilité d’afficher ou de télécharger le fichier.

Le zoom est l’une des meilleures options pour la vidéoconférence si une partie de votre groupe doit partager un moniteur ou est réunie dans une salle de conférence. Zoom s’intègre aux équipements de visioconférence et audio, y compris les télécoms et les webcams à objectif large.

Bien que Zoom soit facile à lancer et à utiliser, le programme par défaut consiste à ouvrir la vue de la salle de réunion dans une nouvelle fenêtre. Il est difficile de dire où la fenêtre s’ouvrira si vous avez une configuration qui comprend plusieurs moniteurs. Et cela signifie que vous devez désactiver les bloqueurs de fenêtres contextuelles ou au moins accorder l’autorisation pour les fenêtres contextuelles dans Zoom.

Source: Zoom

Zoom propose un package gratuit si vous n’avez pas besoin de trop de fonctionnalités fantaisistes et que vous êtes d’accord avec les limites de temps de réunion. Vous êtes limité à seulement 40 minutes par réunion, bien que vous puissiez accueillir jusqu’à 100 personnes à la fois. Il ne vous permet pas non plus d’enregistrer ou de stocker des fichiers de réunion à partager ou à référencer ultérieurement. Zoom Basic n’autorise pas non plus les participants à l’appel. Pour ces fonctionnalités, vous devrez acheter un abonnement payant.

Le forfait le moins cher de Zoom est Pro, qui coûte 14 $ par mois par hôte. Zoom Pro possède toutes les fonctionnalités de Basic, y compris l’hébergement de 100 participants, mais il n’a pas non plus de limite sur la durée de vos réunions. Vous disposez de 1 Go de stockage cloud pour sauvegarder les enregistrements MP4 ou M4A de vos réunions. Cela peut se remplir rapidement, mais Zoom vous permet d’acheter du stockage supplémentaire. Vous pouvez également ajouter des capacités d’appel. Cette fonctionnalité permet à ceux qui peuvent se connecter à la téléconférence vidéo via leur appareil compatible Wi-Fi d’appeler et de participer par téléphone. Les packages Business et Enterprise de Zoom vous permettent de créer des réunions pour 300 et 500 participants respectivement. Le plan d’affaires vous donne la possibilité de recevoir des transcriptions de vos compétitions tandis qu’Enterprise vous offre un stockage cloud illimité et des réductions sur les modules complémentaires du webinaire.

Dernières pensées

En fin de compte, Zoom et Google Hangouts Meet ont à peu près les mêmes fonctionnalités et outils disponibles, ce qui est important pour ceux qui travaillent à domicile ou au bureau. Google Hangouts Meet est un peu plus pratique, car il est fourni avec chaque compte G Suite, dont plusieurs entreprises disposent déjà pour ses employés. C’est également le meilleur programme si vous avez des participants qui ont besoin d’appeler plutôt que de rejoindre via la vidéo, car Google ne facture pas de frais d’appel supplémentaires. Dans l’ensemble, Google est plus rentable.

Le zoom est la meilleure option pour organiser des visioconférences dans une salle de conférence. En effet, il s’intègre à l’équipement de conférence pour permettre à un plus grand nombre de participants de se joindre à eux sans les faire accéder à partir d’appareils individuels. Bien qu’il propose un forfait gratuit, vos fonctionnalités sont limitées, notamment la durée de vos réunions individuelles. Vous ne pouvez pas non plus enregistrer et sauvegarder vos réunions avec le compte gratuit Zoom. Les comptes payants offrent toutes les fonctionnalités et les outils dont vous avez besoin, mais cela finit par coûter beaucoup plus cher que Google Hangouts Meet.

