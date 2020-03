Google I / O est entièrement annulé, même l’événement en ligne

Google I / O 2020 a été entièrement annulé, même l’événement en ligne n’a plus lieu, selon un communiqué tweeté par la société un peu plus tôt dans la journée. Suite aux exigences d’abri sur place imposées en Californie, Google a finalement décidé “de ne pas aller de l’avant avec les E / S à quelque titre que ce soit cette année afin de prioriser la santé de tous ceux qui font partie de notre communauté”.

Une mise à jour #GoogleIO: par souci de la santé et de la sécurité de nos développeurs, employés et communautés locales – et conformément aux exigences du «refuge en place» du gouvernement local de la région de la baie – nous ne tiendrons malheureusement pas une E / S événement à tout titre cette année. (1/3)

– Google Developers (@googledevs) 20 mars 2020

Des informations plus détaillées concernant l’annulation ont été publiées dans une FAQ, ce qui montre clairement au-delà de la langue utilisée dans le tweet ci-dessus que l’événement est entièrement et totalement annulé. Google ne reportera pas l’événement plus tard dans l’année, et toutes les annonces qu’il prévoyait de faire à ce moment-là (comme le Pixel 4a prévu) seront faites séparément via des blogs de développeurs et des forums communautaires.

Nous avons contacté Google pour obtenir plus d’informations sur ce changement, mais aucun autre détail n’était disponible à l’époque.

L’événement en personne d’E / S avait été annulé au début du mois et déplacé vers une série en ligne en raison de problèmes de coronavirus, mais même l’événement en ligne a maintenant été annulé. Google a également reporté sa conférence Cloud Next il y a quelques jours à peine, ce qui nous laisse penser que les E / S pourraient voir d’autres problèmes – maintenant confirmés.

Quiconque a remporté le tirage au sort cette année recevra automatiquement une invitation pour I / O 2021 l’année prochaine.