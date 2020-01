Google intègre davantage de technologies de confidentialité et de reconnaissance vocale dans Google Assistant

Google Assistant devrait offrir davantage d’outils de confidentialité et une technologie vocale améliorée. La nouvelle rejoint une gamme de petites mises à jour révélées par Google pour Assistant au CES 2020, qui en font un assistant personnel guidé plus raffiné.

Confidentialité pour plebes

Google veut que les gens sachent que Google Assistant ne les espionne pas. Bien que l’Assistant écoute toujours, cela ne signifie pas qu’il enregistre également toujours. Comme l’explique Google, l’Assistant attend en mode veille jusqu’à ce qu’il entende le slogan «Hey Google» ou «OK Google». Google a réitéré que, par défaut, il n’enregistre pas vos requêtes vocales et ne les envoie pas à Google pour une analyse plus approfondie.

Il existe déjà des commandes vocales qui aident les gens à gérer leur vie privée via Assistant. Par exemple, poser des questions telles que “Hey Google, où puis-je modifier mes paramètres de confidentialité” fournira des réponses concernant les besoins de base des utilisateurs en matière de confidentialité. De plus, Google a simplifié la suppression de votre activité Assistant simplement en le lui demandant.

Les dernières fonctionnalités annoncées au CES 2020 sont deux nouvelles actions vocales qui simplifient encore les choses. Par exemple, si vous dites “Hé Google, ce n’était pas pour vous”, l’Assistant supprime tout discours que les gens ne souhaitent pas que Google conserve. Enfin, demandant “Hé Google, est-ce que tu sauvegardes mes enregistrements audio?” Lancera une série de tutoriels guidés qui aideront les gens à connaître et à gérer leurs préférences de confidentialité – quelque chose qu’Amazon a fait récemment après avoir été pris en train d’enregistrer des gens et de les envoyer où Amazon Echo les propriétaires n’avaient certainement pas l’intention de partir.

Un meilleur compagnon de lecture

Google propose également un aperçu de la façon dont les gens peuvent utiliser Assistant pour lire du contenu complet, comme des articles de presse et même des histoires. Selon Google, il suit une voie non traditionnelle en s’appuyant sur de nouveaux ensembles de données vocales. Celles-ci lui permettent de générer des voix «plus expressives et plus naturelles» lors de la lecture à haute voix. Ceci est particulièrement important lors de la lecture de passages étendus. Après tout, personne ne veut écouter un drone robot.

Dites simplement “Hé Google, lisez-le” ou “Hé Google, lisez cette page” et l’Assistant Google fera son travail. Assistant est capable de traduire du contenu dans quelque 42 langues, ce qui signifie que de nombreuses personnes à travers le monde pourront utiliser cette technologie.

Enfin, Google Assistant devrait être un meilleur compagnon de voyage. Les entreprises peuvent désormais profiter du mode interprète pour que l’Assistant traduise le texte entre deux personnes qui n’utilisent pas la même langue.

