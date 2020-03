Google lance Camera Go pour les téléphones Android Go

Google apporte bientôt une nouvelle expérience de caméra à Android Go. Bien que les téléphones Android Go ne soient généralement pas des monstres, Google est habitué à en faire beaucoup avec un peu comme le savent les utilisateurs d’Android Go et de Chromebook.

En parlant de l’application Camera Go, Google dit:

La nouvelle application Camera Go de Google vous aide à prendre de belles photos sans vous soucier de la vitesse ou du stockage. Il dispose de fonctionnalités telles que le mode Portrait pour donner à vos photos un aspect professionnel en se concentrant sur votre sujet. Il est conçu pour les personnes utilisant des smartphones pour la première fois, il a donc une interface propre et simple. Et, plus important encore, Camera Go suit la quantité d’espace de stockage photo et vidéo qu’il vous reste, puis il vous aide à libérer de l’espace pour ne jamais manquer une photo.

En d’autres termes, il s’agit essentiellement d’une version simplifiée de ce que Google pense que l’application de caméra idéale devrait être et est livré avec des fonctionnalités intelligentes qui vous aideront à garder votre stockage en échec afin de ne pas trop vous laisser emporter en cliquant.

En dehors de cela, Android Go vient de franchir quelques étapes.

Google indique qu’il existe désormais plus de 100 millions d’appareils Android actifs (édition Go) utilisés dans le monde.

Google a aidé ce nombre à travailler avec des opérateurs locaux pour aider à proposer des téléphones équipés de Go aux personnes qui en ont besoin. Au Kenya, Google s’est associé à Safaricom pour fournir 900 000 téléphones Android Go aux utilisateurs, dont 53% de femmes. En plus de permettre la connectivité en général, cela aide également à combler l’écart entre les sexes dans l’accès à Internet en Afrique, même – même un peu.

Quant à quand nous verrons Camera Go, il fera bientôt ses débuts sur les téléphones Android Go comme le Nokia 1.3.

