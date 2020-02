Google lance le service d’appel anti-spam populaire YouMail sur le Play Store (mise à jour: c’est de retour)

Tous les deux mois, une application légitime et utile est lancée sur le Play Store tandis que les applications louche avec de mauvaises intentions prospèrent. Les algorithmes de suppression de Google citent souvent des raisons arbitraires comme dans le cas récent de Slide for Reddit. Le client tiers a été supprimé pour avoir inclus une capture d’écran d’un article dans sa liste qui contenait le mot «ISIS» (qui était là depuis des années). La dernière application touchée par la patrouille automatisée de Google est YouMail, un service de messagerie vocale visuelle qui offre une protection contre les appels indésirables. Il a été démarré à partir du Play Store, car Google ne pourrait pas trouver de preuve qu’il bloque réellement le spam.

YouMail a été installé plus d’un million de fois avant sa suppression et a été présenté par des médias renommés tels que le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post, CBS et d’autres. Selon un e-mail du Play Store aux développeurs, tous ces points de vente ont dû diffuser de fausses informations, car Google “n’a pas pu trouver la preuve que l’application offre la fonctionnalité de base déclarée” – la protection contre le spam et les informations d’identification de l’appelant.

Le problème sous-jacent est la politique de Google qui restreint l’accès des tiers aux journaux d’appels et aux SMS. Les développeurs doivent postuler et attendre l’examen jusqu’à ce qu’ils puissent utiliser ces autorisations. Il semble que YouMail ait initialement obtenu l’exemption, mais apparemment, une nouvelle vérification automatisée des robots Google est devenue détraquée. C’est certainement une bonne idée de restreindre l’accès à ces autorisations pour préserver la confidentialité des propriétaires de smartphones, mais la suppression pure et simple d’une application précédemment éclairée du Play Store est un geste dur et hostile aux développeurs. Google aurait pu tendre la main et demander des commentaires avant d’interdire carrément le service.

@GooglePlay a retiré notre application @Android pour l’instant, car pendant son processus d’examen (et ses appels), il ne peut pas vérifier que nous détectons / bloquons le spam téléphonique (comme les appels automatisés). Ils ne peuvent probablement pas non plus vérifier la musique des flux Spotify. Il est temps que nos utilisateurs leur disent: #YouMailBlocksMyRobocalls! pic.twitter.com/hUgQbdc3i2

– YouMail (@youmail) 15 février 2020

Espérons que le problème sera résolu rapidement et que l’application sera bientôt de retour sur le Play Store. Les algorithmes de Google pourraient maintenir la plate-forme de distribution relativement exempte de logiciels malveillants, mais les suppressions répétées et mal communiquées de produits légitimes sont un énorme problème que la société doit enfin résoudre. En attendant, vous pouvez télécharger YouMail sur APK Mirror.

YouMail est de retour sur le Play Store. Bien que le compte Twitter officiel de l’application n’ait pas clarifié la solution, au moins elle peut être téléchargée à nouveau.

Après 2 semaines de blocage dans le processus d’appel, nous sommes ravis d’annoncer que …

Nous sommes de retour!! @GooglePlay a enfin approuvé YouMail à nouveau et notre application est à nouveau disponible dans le Play Store: https://t.co/vhAwXxLeoF

Merci à tous nos utilisateurs pour leur patience. https://t.co/TJ6nY8eQ9J

– YouMail (@youmail) 27 février 2020