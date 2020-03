Google Maps affiche désormais des avertissements de coronavirus sur Android et iPhone – .

Google Maps a maintenant commencé à afficher une alerte de coronavirus sur Android, iPhone et le Web.

Le message rappelle aux gens d’appeler leur médecin avant de visiter un établissement médical et pointe vers la page d’aide officielle du CDC pour le nouveau coronavirus.

Le virus est très contagieux, et le CDC dit que les personnes qui pensent avoir la maladie ne devraient pas aller à l’hôpital sans d’abord appeler un médecin ou le 911 pour obtenir des instructions.

Google fait plusieurs choses pour aider pendant la nouvelle pandémie de coronavirus. La société a promis de développer une version du site Web national COVID-19 dont Trump se vantait il y a environ une semaine, bien que le site puisse avoir une portée plus limitée que celle initialement annoncée. La société a également placé un panneau d’actualités COVID-19 sur la page d’accueil de YouTube pour fournir un accès rapide à des informations faisant autorité sur les développements des coronavirus, et Google a réduit la qualité du streaming vidéo sur SD en Europe, l’épicentre de la pandémie en ce moment. Il n’est donc pas surprenant de voir Google Maps utilisé pour sensibiliser le public au coronavirus, car Google affiche désormais des avertissements COVID-19 dans les versions Android et iPhone de l’application.

Il y a quelques jours, Google a encouragé les propriétaires d’entreprise à accéder à Google Maps et à mettre à jour leurs fiches en fonction de toute modification de leurs horaires habituels, informations qui peuvent être essentielles pour les clients en ce moment. En outre, nous vous avons également indiqué que Google Maps peut être utilisé pour commander des plats en ligne dans les restaurants participants et pour vous aider à trouver de nouveaux endroits à commander si vos établissements préférés sont fermés.

Le nouvel avertissement lié au coronavirus, tel que repéré par 9to5Google, se compose d’une bannière qui se lit comme suit:

Alerte COVID-19

Appelez votre médecin avant de visiter si vous pouvez avoir COVID-19.

Source: CDC

L’avertissement est affiché à l’écran sur toutes les plates-formes, y compris Android, iPhone et le Web, en lien avec les recherches médicales dans Google Maps. Compte tenu de l’augmentation massive des nouveaux cas de coronavirus aux États-Unis au cours des dernières semaines, il est probable que de nombreuses personnes recherchent de l’aide à proximité à l’aide de Google Maps.

L’avertissement est important en raison de la nature de cette épidémie de coronavirus. Le virus du SRAS-CoV-2 qui cause la maladie COVID-19 est très contagieux, même si vos symptômes sont légers. En cliquant sur l’alerte, vous serez redirigé vers le site officiel du CDC avec les instructions COVID-19.

Le CDC conseille aux personnes qui pensent avoir été infectées d’appeler leur médecin avant de faire quoi que ce soit d’autre.

Appelez votre médecin: Si vous pensez que vous avez été exposé à COVID-19 et que vous développez de la fièvre et des symptômes tels que toux ou difficulté à respirer, appelez votre professionnel de la santé pour un avis médical.

De plus, si vous ou quelqu’un de votre ménage ressent des symptômes graves qui nécessitent des soins médicaux immédiats, le CDC vous conseille d’appeler le 911 et de lui dire que vous pourriez avoir la maladie afin que les premiers intervenants puissent se protéger en conséquence.

Appelez le 911 si vous avez une urgence médicale: Si vous avez une urgence médicale et devez appeler le 911, informez l’opérateur que vous avez ou pensez que vous pourriez avoir, COVID-19. Si possible, mettez un masque facial avant l’arrivée des soins médicaux.

Vous devez éviter d’essayer de vous rendre aux urgences par vous-même ou d’utiliser les transports en commun si vous pensez être infecté. De cette façon, vous vous éviterez de transmettre la maladie à d’autres et d’infecter les professionnels de la santé qui sont là pour vous aider.

