Google Maps facilite la recherche de plats à emporter et de livraison avec tout arrêté

Beaucoup de nos entreprises locales peuvent être fermées et nous pouvons être pris au piège à la maison en raison de la pandémie en cours, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons toujours pas commander un peu de plats à emporter ou de livraison dans un restaurant voisin. Que vous essayiez simplement de garder vos articulations locales en affaires ou que vous travailliez deux fois plus dur et que vous n’ayez pas le temps de cuisiner, Google Maps s’est adapté à l’évolution des temps. L’application fait désormais la promotion de filtres pour les plats à emporter et les plats à livrer. Il met également en évidence ces deux détails sous forme d’étiquettes sous les restaurants dans l’aperçu des cartes et dans les résultats de recherche.

Étiquettes de livraison et de livraison sous les listes sur Maps sur le bureau (à gauche) et Android (à droite). Notez que les filtres de livraison et de livraison sont également mis en évidence sous la barre de recherche sur Android.

Auparavant, les filtres à emporter et à livrer sous la barre de recherche dans l’application Google Maps Android étaient enfouis dans le menu “plus”, accessible en faisant défiler le ruban de filtre complètement à gauche, mais les deux ont été poussés au premier plan dans le dernier une semaine ou deux. Chaque option vous amène immédiatement à une liste de restaurants locaux qui offrent le service.

Les deux étiquettes apparaissent également sous les listes sur la carte elle-même, mais vous devrez peut-être zoomer assez loin pour qu’elles apparaissent. Les deux options sont également mises en évidence pour les restaurants qui apparaissent en dehors de Maps dans la recherche Google, avec de grandes coches colorées et des croix à côté des étiquettes.

Google met également en évidence les commandes à emporter et la livraison dans les résultats de recherche.

Je dois noter que ces fonctionnalités peuvent ne pas être présentes sur tous les marchés. Les informations de Google Maps peuvent également ne pas être toujours à jour pour tous vos restaurants locaux, et les heures et les services fluctuent beaucoup ces jours-ci. Vous voudrez toujours vérifier auprès du restaurant lui-même avant de partir. C’est probablement une meilleure idée de rester à la maison, de toute façon – vous pouvez également obtenir la livraison.