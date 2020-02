Google Maps obtient un nouveau système de navigation, des informations sur les transports en commun et bien plus encore

Cette semaine marque 15 ans depuis le lancement de Google Maps, et Google célèbre avec de nouvelles fonctionnalités et mises à jour notables pour l’application de service de cartographie sur iOS et Android.

Les cinq onglets du nouvel écran de navigation de Google Maps

À partir d’aujourd’hui, Google Maps proposera un nouveau système de navigation au bas de l’interface, y compris cinq icônes, dont deux sont entièrement nouvelles: Enregistré, qui abrite toutes les listes et les emplacements que vous avez mis en signet, et Contribute, qui vous invite vous pouvez ajouter des photos et des avis sur les lieux que vous avez visités.

Le changement signifie que Google s’est débarrassé du menu de chargement latéral qui était auparavant accessible à partir de la barre de recherche.

Dans l’écran des itinéraires de transport en commun, Google a également introduit de nouvelles fonctionnalités issues des utilisateurs de Maps. Ceux-ci peuvent inclure des détails partagés par d’autres passagers, comme la densité de la circulation, la chaleur / le froid, l’accessibilité, les voitures réservées aux femmes, la présence de la sécurité à bord et le nombre de voitures qu’un train tire.

Il y a également des changements notables dans la vue en direct basée sur l’AR que Google a lancée l’année dernière. Les grandes flèches directionnelles bleues vous indiquant où vous allez sont devenues facultatives, et Live View peut désormais déposer une grosse épingle rouge sur votre destination et vous dire à quelle distance vous en êtes.

Enfin, l’application Google Maps a une nouvelle icône – c’est une version en quatre couleurs de la broche de localisation que le service de cartographie utilise depuis des années.

La nouvelle mise à jour de Google Maps devrait être déployée aujourd’hui sur les utilisateurs iOS et Android, à l’exception des changements Live View qui, selon Google, seront bientôt disponibles. Google Maps peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store. [Direct Link]

