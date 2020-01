Google Maps pour la navigation intérieure est déjà là, vous n’en avez jamais entendu parler – .

Se rendre du point A au point B n’a jamais été aussi facile, tant que les deux sont des emplacements extérieurs distincts. Mais que faire si vous devez naviguer dans un hôpital ou un siège social qui occupe une superficie de quelques millions de pieds carrés? Google Maps, Waze et d’autres applications de navigation sont des outils incroyables pour les paramètres extérieurs, mais Google n’a pas encore lancé de produits de navigation et de directions pour vous aider à vous repérer à l’intérieur. Mais cela ne signifie pas que les applications Waze et Google Maps de navigation intérieure ne sont pas déjà là.

Plusieurs entreprises utilisent déjà de telles applications pour aider leur personnel à se déplacer, a expliqué le Wall Street Journal dans un rapport cette semaine, fournissant des applications d’orientation qui s’appuient sur une technologie autre que le GPS pour localiser les personnes à l’intérieur.

L’application MediNav de Connexient, concédée sous licence aux hôpitaux, utilise des balises et Bluetooth pour localiser les utilisateurs. Les balises se connectent aux accéléromètres et à la boussole d’un smartphone, et c’est ainsi qu’elles peuvent fournir des instructions de navigation. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que le logiciel peut aider les utilisateurs à localiser des objets de grand intérêt dans des zones des hôpitaux qu’ils ne connaissent peut-être pas, comme les fauteuils roulants, les gurneys ou les pompes IV.

Un autre exemple Les détails du Journal concernent Exxon Mobil, qui déploiera une application d’orientation à ses 10 000 employés sur le campus de 4,5 millions de pieds carrés de Houston en mars. L’application provient de l’Environmental Systems Research Institute (Esri) et utilise des signaux Wi-Fi et des balises pour localiser un smartphone. Tout comme l’application de navigation pour les hôpitaux, celle-ci pourrait offrir des avantages supplémentaires, comme minimiser le temps passé à l’extérieur pendant les jours de pluie ou la chaleur estivale et faciliter l’accès aux ascenseurs et aux rampes.

En plus d’aider les employés à trouver leurs pairs ou des emplacements intérieurs spécifiques, l’application pourrait aider Exxon à optimiser les itinéraires pour les techniciens et à allouer des bureaux.

Ces avantages supplémentaires soulignent également la même inquiétude qui accompagne Waze et Google Maps. Les applications basées sur la localisation sont excellentes tant que l’utilisateur contrôle les données de localisation elles-mêmes. Le fait que les entreprises espionnent leur main-d’œuvre avec des applications de navigation intérieure pourrait être un effet secondaire indésirable auquel les développeurs devront faire face.

Il y a un autre problème avec ces applications d’orientation à l’intérieur: elles ne fonctionnent que pour les employés et sont créées pour répondre à des emplacements et des entreprises spécifiques. Il faudra un certain temps avant de pouvoir naviguer dans un aéroport ou un centre commercial très fréquenté avec la même facilité, bien que Google travaille déjà sur une telle fonctionnalité pour Google Maps.

Source de l’image: Waze

.