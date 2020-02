Google Maps teste l’échange de Commute for Go dans un nouveau menu à cinq onglets

Le service de cartographie populaire de Google a eu 15 ans la semaine dernière, et la société a marqué cette occasion en faisant face à l’application Maps et en lui donnant une nouvelle icône chic. Dans le cadre de cette refonte, l’application a supprimé le menu de hamburger coulissant et a remplacé sa barre de navigation à trois onglets par une barre à cinq onglets, qui conservait l’option Commute. Quelques jours après le déploiement général, Google teste désormais une interface utilisateur modifiée où l’onglet Commute a été remplacé par un nouvel onglet Go, ainsi que l’ajout d’un tas de nouvelles fonctions à ces options de menu.

La gauche: Ancienne interface utilisateur Commute. Droite: Naviguez sous le nouvel onglet Aller.

Pour être clair, Commute n’est allé nulle part; il se trouve juste maintenant à l’intérieur de l’onglet Go en tant que sous-menu dans la barre supérieure déroulante, en gardant toutes ses fonctionnalités telles quelles. Les options du menu sont divisées en destinations, lignes et stations et arrêts, qui jouent leurs rôles respectifs.

Destinations est l’écran par défaut qui apparaît lorsque vous appuyez sur Aller et est exactement comme les options actuelles de la barre de recherche. Les deux autres vous donnent un aperçu des itinéraires et des lignes de transports en commun autour de votre position actuelle, pour lesquels vous devez entrer la destination dans l’ancienne interface utilisateur. En ce qui concerne certains ajustements mineurs, la petite icône de l’onglet Go est également différente de celle de Commute.

Haut: Ancienne icône de navette. Bas: Nouvelle icône Go.

Cette conception semble être un essai limité qui n’a jusqu’à présent fait surface que pour une poignée d’utilisateurs de Maps exécutant la dernière version 10.35.2. Vous pouvez obtenir cette version à partir du Play Store ou de l’APK Mirror, mais cela ne garantit toujours pas la nouvelle vue des onglets, car il semble s’agir d’un commutateur côté serveur.