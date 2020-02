Google Measure v2.5 améliore les animations de surface et offre plus de conversions d’unités (APK Download)

L’excitation autour des applications de réalité augmentée s’est peut-être un peu calmée, mais l’application Measure de Google reçoit toujours une partie de l’attention qu’elle mérite. La dernière mise à jour ajoute de belles améliorations de la qualité de vie lors de la prise de mesures, y compris une nouvelle animation pour aider à repérer les surfaces et une mise à niveau des conversions automatiques d’unités. Les changements peuvent être simples et subtils, mais ils pourraient vraiment aider dans un pincement.

Quoi de neuf

Journal des modifications officiel:

Visualisations de surface améliorées pour faciliter la prise de mesures précises

Nouvelles fonctionnalités pour augmenter la convivialité, y compris la conversion d’unités

Corrections de bugs et améliorations des performances

Visualisations de surface

La gauche: 2.4. Droite: 2.5.

L’une des nécessités d’une bonne application de réalité augmentée est de donner de nombreux conseils visuels à l’utilisateur. Bien que l’application Measure ait toujours été assez bonne dans ce domaine, il y a eu des cas où les lignes de guidage n’ont pas donné les marqueurs les plus clairs pour les surfaces et les positions. La dernière mise à jour ajoute un peu plus à cela en ajoutant des points animés aux points qui ont été verrouillés sur une surface. La même animation est déjà utilisée dans quelques autres endroits, c’est donc un peu plus cohérent.

Des conversions d’unités plus intelligentes

La gauche: 2.4. Droite: 2.5.

Les conversions automatiques d’unités peuvent rendre la vie beaucoup plus facile, il suffit de demander à n’importe quel étudiant en génie dans un cours de physique. Si vous avez déjà utilisé l’application Mesurer, vous avez peut-être vu des conversions automatiques entre les unités impériales et métriques. Cependant, la dernière mise à jour va un peu plus loin en ajoutant plus de conversions entre différentes combinaisons d’unités impériales afin que vous n’ayez pas à risquer d’erreurs en faisant des calculs dans votre tête.

Télécharger

L’APK est signé par Google et met à niveau votre application existante. La signature cryptographique garantit que le fichier est sûr à installer et n’a été altéré en aucune façon. Plutôt que d’attendre que Google transfère ce téléchargement sur vos appareils, ce qui peut prendre des jours, téléchargez-le et installez-le comme n’importe quel autre APK.