Google Meet vs Zoom: De quel service de chat vidéo de groupe avez-vous besoin?

Compte tenu des circonstances, il y a de fortes chances que vous travailliez à domicile en ce moment. Si vous l’êtes, il faudra peut-être quelques ajustements pour vous habituer à cette nouvelle vie. Et vous allez vouloir vous renseigner sur les bons outils à utiliser, comme les logiciels de vidéoconférence, que ce soit pour des réunions avec des collègues ou simplement pour discuter avec vos amis et votre famille.

Deux des choix les plus populaires actuellement sont Google Hangouts Meet and Zoom. Mais lequel est le meilleur? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Éliminons les bases

Google Hangouts Meet et Zoom offrent aux utilisateurs la possibilité d’interagir avec d’autres personnes via des appels de vidéoconférence. Cela signifie que votre travail peut toujours organiser des réunions et des présentations, ou que vous et vos amis et votre famille pouvez vous voir tout en rattrapant ce que vous avez fait en quarantaine. Mais il existe des différences entre les deux en termes de prix, de fonctionnalités et plus encore.

Avertissement: pour le moment, pour une durée limitée, Google Meet et Zoom suppriment les restrictions sur certains niveaux, telles que la limitation de 40 minutes sur le niveau gratuit de Zoom et la limite de 100 participants de Google. Google Meet fonctionne également avec n’importe quel compte ordinaire non G Suite, mais ce compte ne peut que rejoindre des réunions existantes, pas en créer de nouvelles. Cependant, Google Hangouts gratuit est une alternative à Google Meet et prend en charge les chats vidéo avec jusqu’à 25 personnes.

Google Hangouts Meet

Zoom

Option gratuite

Non

Oui

Prix ​​mensuel

6 à 25 $ par utilisateur

14,99 $ – 19,99 $ par hôte

Nombre maximum de participants

Jusqu’à 250 avec Enterprise

Jusqu’à 1000 avec Enterprise

Appels individuels

Oui

Oui

Les participants doivent payer?

Non

Non

Plateformes prises en charge

Windows, Mac, Android, iOS

Windows, Mac, Android, iOS

Enregistrements d’appel

Oui

Oui

Partage d’écran

Oui

Oui

Messagerie de groupe

Oui

Oui

Intégrations

Autres services Google, Skype, Pexip Infinity

Lieu de travail, Salesforce, services Google

Plus de fonctionnalités

Appels cryptés

Sondages, tableau blanc collaboratif, appels cryptés

Ce ne sont que des spécifications de base de chaque service en un coup d’œil. Google Hangouts Meet et Zoom ont leurs propres forces et faiblesses, selon l’utilisation que vous souhaitez faire de la visioconférence.

Google Hangouts Meet

Avantages

Fait partie de Google G Suite

Intégration étroite avec d’autres services Google

Fonctions de vidéoconférence de base

Cryptage sécurisé

Ne nécessite pas de téléchargement de logiciel

Les inconvénients

G Suite n’a pas de niveau gratuit

Le niveau entreprise atteint 250 participants

Les fonctionnalités sont limitées

Personnellement, j’utilise Google Hangouts Meet chaque semaine depuis deux ans, car c’est ce que nous utilisons ici chez iMore. Étant donné que nous utilisons G Suite pour tous nos comptes professionnels, il est simplement mieux intégré à nos besoins, et il ne nécessite pas de logiciel supplémentaire en plus d’un navigateur Web si vous êtes sur un ordinateur de bureau.

Si vous ou votre équipe êtes déjà investi dans G Suite, Meet est probablement le meilleur choix, car vous y avez déjà accès. Avec Meet, vous bénéficiez d’une meilleure intégration avec d’autres services Google, tels que Gmail, Google Agenda, Google Drive, Hangouts Chat, etc. Par exemple, les réunions peuvent être réservées à l’avance via Google Agenda et les invitations sont envoyées via Gmail.

Bien que G Suite n’ait normalement pas d’option gratuite et commence généralement à 6 $ par utilisateur et par mois pour le plan de base pour un maximum de 100 participants par appel Meet, il existe une promotion spéciale en ce moment. Cette promotion donne un accès gratuit aux fonctionnalités avancées de Hangouts Meet (jusqu’à 250 participants par appel, la diffusion en direct jusqu’à 100000 téléspectateurs et l’enregistrement de réunion enregistré sur Google Drive) à tous les clients G Suite et G Suite pour l’éducation. Cette offre spéciale durera jusqu’au 1er juillet 2020.

Google Hangouts Meet est le mieux adapté aux équipes qui utilisent déjà G Suite, car le plan de base commence à 6 $ par utilisateur et augmente à partir de là. Cependant, les participants n’ont pas nécessairement besoin d’une adresse e-mail G Suite pour participer à une réunion Google. Tout ce dont ils ont besoin est une adresse Gmail. Tant que vous avez une adresse Gmail, vous pouvez rejoindre un Google Meet, il vous suffit ne peut pas en héberger un. Si vous souhaitez une alternative gratuite à Google Meet, il existe Google Hangouts, qui prend en charge les appels vidéo jusqu’à 25 personnes.

Google Meet n’est pas nécessairement quelque chose que vous devriez utiliser pour discuter avec des amis, car l’hôte doit être sur G Suite, et bien, cela coûte de l’argent. Tous les appels Meet peuvent être effectués individuellement ou en groupe, tant que d’autres ont le lien ou les informations pour rejoindre un appel par téléphone.

Les fonctionnalités des appels Meet sont assez basiques, car vous pouvez interagir avec tout le monde via la vidéo et l’audio, mais il y a un partage d’écran si quelqu’un a besoin de présenter quelque chose à tout le monde dans le chat. La réunion vous permet d’enregistrer une réunion si nécessaire, et vous pouvez discuter avec Hangouts Chat si nécessaire. D’autres intégrations pour Meet incluent Skype et Pexip Infinity.

Zoom

Source: Zoom

Avantages

A un niveau gratuit avec beaucoup de fonctionnalités

Les forfaits payants pour les entreprises sont abordables

Fonctionnalités de vidéoconférence plus complètes

Cryptage sécurisé

S’intègre à d’autres services

Prend en charge jusqu’à 1000 participants

Les inconvénients

Nécessite le téléchargement de logiciels sur le bureau

Le niveau gratuit limite les appels à 40 minutes

Pas aussi étroitement intégré aux services Google

Le zoom est un peu plus flexible en termes de prix et de fonctionnalités. Contrairement à Google Meet, il existe un gratuit niveau, de sorte que vous pouvez vous inscrire à Zoom et l’utiliser sans jamais avoir à payer un centime. Le niveau gratuit permet à l’hôte d’avoir jusqu’à 100 participants avec des réunions 1 à 1 illimitées. Cependant, alors que vous pouvez avoir des réunions illimitées, chaque session ne peut durer que 40 minutes, car une limite de temps est imposée au niveau gratuit. Pourtant, ce n’est pas mal, étant donné que vous pouvez l’utiliser gratuitement.

Avertissement: Zoom supprime temporairement la restriction de 40 minutes sur les comptes gratuits en raison d’événements récents. Ceci n’est que temporaire en raison de la forte augmentation de l’utilisation des consommateurs.

Le niveau gratuit de Zoom comprend également l’accès aux outils de visioconférence riches en fonctionnalités du service, notamment le partage d’écran, les sondages, le tableau blanc et la collaboration, l’enregistrement de la réunion, le cryptage et bien plus encore. C’est une expérience de vidéoconférence beaucoup plus complète, et vous pouvez y accéder complètement gratuitement, ce qui est bien.

Si vous avez besoin de Zoom pour travailler ou pour plus de personnes, le Pro commence à 14,99 $ par mois juste pour l’hôte. Le plan Pro a toujours la limite de 100 participants, mais les limites de durée de réunion sont de 24 heures, au lieu de 40 minutes. L’activité est de 19,99 $ par mois pour l’hôte, et vous pouvez aller jusqu’à 300 participants, et l’entreprise est de 19,99 $ par mois par hôte avec un minimum de 50 hôtes, et vous pouvez avoir jusqu’à 500 participants (ou 1 000 avec Enterprise Plus) avec un cloud illimité espace de rangement.

Encore une fois, Zoom est une option solide et complète pour ceux qui veulent simplement passer des appels vidéo personnels avec des amis et la famille, ainsi que pour les entreprises avec des équipes de différentes tailles. Il dispose également d’un ensemble de fonctionnalités plus robuste par rapport à Google Meet, donc si vous avez besoin de plus de cloches et de sifflets pour votre vidéoconférence, alors Zoom est la meilleure option.

Quoi qu’il en soit, vous aurez besoin du bon équipement pour la vidéoconférence

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Alors voilà. Google Meet est idéal pour ceux qui utilisent déjà G Suite avec leurs entreprises et leurs équipes, et il est certainement plus adapté au travail. Mais Zoom offre plus de polyvalence avec son service, permettant même un niveau gratuit pour ceux qui veulent simplement qu’une solution de vidéoconférence rattrape leurs amis et leur famille. Et si vous avez besoin de plus de Zoom pour votre entreprise, plusieurs niveaux sont disponibles, et tous sont assez abordables pour les équipes.

Mais n’oubliez pas que vous avez besoin d’un équipement approprié pour de superbes conférences vidéo. Voici quelques-uns de nos favoris:

