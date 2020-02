Google met en garde les utilisateurs contre le chargement latéral de ses applications sur les appareils Huawei

Après son ajout à la liste des entités des États-Unis, le partenariat de Huawei avec Google pour ses téléphones est presque terminé. En conséquence, le fabricant chinois de smartphones ne pouvait plus expédier ses téléphones avec la boutique d’applications de Google ou la suite d’applications personnalisées de la société, telles que Gmail, YouTube et Maps, collectivement connues sous le nom de Google Mobile Services (GMS).

Le manque de ces services a fait que les téléphones de Huawei sont presque hors de propos en dehors de la Chine et ont porté un coup important aux aspirations de l’entreprise à devenir le plus grand fabricant de smartphones.

Et tandis que certains utilisateurs avaient initialement contourné ces restrictions en chargeant GMS sur des téléphones plus récents comme le Mate 30, le service fournissant cette solution de contournement a rapidement été fermé et Google rappelle maintenant aux utilisateurs de ne pas charger GMS sur leurs téléphones Huawei.

Le directeur juridique d’Android and Play de Google, Tristan Ostrowski, a déclaré ce qui suit:

Nous avons continué de recevoir un certain nombre de questions sur les nouveaux appareils Huawei (par exemple, les nouveaux modèles lancés maintenant ou les modèles antérieurs lancés après le 16 mai 2019 mais maintenant disponibles dans de nouvelles régions du monde) et si les applications et services de Google peuvent être utilisés sur ces appareils. Nous voulions fournir des conseils clairs à ceux qui posaient ces questions importantes.

En raison de restrictions gouvernementales, les applications et services de Google ne sont pas disponibles pour la précharge ou la charge latérale sur les nouveaux appareils Huawei.

Ostrowski a en outre précisé que Google ne rend ses applications et services essentiels disponibles que sur les appareils certifiés Play Protect. Étant donné que Google n’est plus autorisé à collaborer avec Huawei, les téléphones de la société chinoise ne sont plus certifiés et, par conséquent, ne peuvent pas utiliser GMS.

Il a également averti les utilisateurs que le chargement d’applications secondaires est une proposition risquée car l’apk contenant l’application peut avoir été falsifié. “De plus, les applications Google téléchargées de côté ne fonctionneront pas de manière fiable car nous ne permettons pas à ces services de fonctionner sur des appareils non certifiés où la sécurité peut être compromise”, a-t-il déclaré.

Ostrowski a cependant noté que les téléphones Huawei vendus avant le 16 mai 2019 – le jour où Huawei a été ajouté à la liste des entités – continueront d’être pris en charge par Google et auront accès à sa suite d’applications, ainsi qu’aux mises à jour de sécurité.

Huawei a besoin de Google plus que Google n’a besoin de Huawei

