Google n’a pas à faire de grands changements pour que le Pixel 4a soit génial

L’échelonnement quelque peu étrange de Google de ses versions de téléphone, avec des mois entre le Pixel de niveau phare et la version “a” de milieu de gamme, introduit une dynamique intéressante. Nous avons tous beaucoup de temps pour analyser le dernier Pixel haut de gamme et nous demander quelles fonctionnalités et éléments de conception seront transférés vers le modèle moins cher. Cette année, les Pixel 4 et 4 XL étant plutôt source de division dans leur proposition de valeur, de nombreuses personnes se sont immédiatement tournées vers la question de savoir ce que Google pouvait apporter à la table dans le segment de valeur avec le Pixel 4a.

Mais voici le truc: Google n’a pas vraiment à faire grand-chose, ou à apporter un tas de changements par rapport au Pixel 3a, pour que le Pixel 4a soit un succès.

En tant que téléphone milieu de gamme à un prix raisonnable, le Pixel 3a est déjà axé sur la valeur et n’est pas à la pointe des spécifications et des fonctionnalités. De par leur conception, si vous vendez un téléphone pour environ 400 $, vous allez avoir des compromis – et les acheteurs ne s’attendent pas à tout obtenir. Et cela donne à Google (ou à toute autre entreprise) la latitude nécessaire pour être stratégique sur ce qu’il faut mettre à niveau de génération en génération. Vous n’avez pas besoin de mettre à niveau l’écran, les caméras, les haut-parleurs, le processeur, la mémoire et le stockage en une seule fois – vous pouvez en choisir un ou deux pour vous concentrer, et c’est suffisant, tant que les mises à niveau sont notables.

Les Pixel 3a et 3a XL sont déjà excellents, même maintenant plusieurs mois plus tard, et cela signifie que Google n’a vraiment pas besoin de ressentir la pression pour changer les choses juste pour être nouveau. Il suffit de modifier et de mettre à niveau là où il est rentable de le faire et de laisser le reste tel quel. Ce n’est pas parce qu’il n’est pas “tout nouveau” que le Pixel 4a ne sera pas bien reçu ou qu’il ne sera pas un excellent téléphone.

Les premières fuites indiquent que le Pixel 4a obtient un nouvel écran, une conception générale légèrement modifiée et un nouveau processeur. Le reste de ce que nous avons vu est le même que le 3a: une prise casque, un capteur d’empreintes digitales capacitif, un excellent appareil photo unique, le dernier logiciel Google, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage … et prétendument, les mêmes 400 $ prix de départ. Cela signifie pas de détection de mouvement ou de déverrouillage du visage, et pas de caméras supplémentaires ou de fonctionnalités remarquables. Mais c’est la formule parfaite; apporter quelques modifications solides, laisser le reste de ce qui a fonctionné pour continuer à fonctionner et facturer le même prix.

Le Pixel 4a peut être en grande partie le même que le 3a, et reste un succès absolu pour 2020.

Je ne dis pas que vous ne devriez pas vous exciter pour le Pixel 4a. Je dis que nous devrions nous enthousiasmer pour les bonnes raisons: ce qu’il est susceptible d’apporter, c’est un package complet à un prix avantageux, même s’il n’est pas considérablement amélioré par rapport au 3a. Et nous devons comprendre que cela signifie qu’il n’y a pas grand-chose à lire avant son annonce; Je ne serais pas du tout surpris si ce qui a déjà fuit est tout ce à quoi nous devrions nous attendre dans le 4a lorsqu’il est annoncé.

La meilleure partie du Pixel 4a est probablement la même que celle du Pixel 3a: obtenir les bases incroyablement bien, l’associer à un appareil photo génial et un logiciel Google élégant, et le faire à un prix très intéressant. J’en suis content.

