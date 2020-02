Google: ne chargez pas les applications Google sur les téléphones Huawei

Si vous songez à charger latéralement les applications Google sur votre Huawei Mate 30 Pro, vous voudrez peut-être y réfléchir à deux fois. Un récent article de Google avertit que les applications Google chargées de côté “ne fonctionneront pas de manière fiable” et “ne sont pas disponibles pour le préchargement ou le chargement de côté sur les nouveaux appareils Huawei”. Les applications de chargement latéral provenant de sources tierces les ouvrent à la falsification, ce qui a de graves implications en termes de sécurité et de confidentialité.

Il n’est pas clair si la deuxième citation s’applique aux nouveaux appareils Huawei comme la prochaine série P40 ou à tous les appareils commercialisés après l’interdiction de Huawei instaurée le 16 mai 2019. Huawei a déjà annoncé que les téléphones ne seront pas lancés avec les services Google, s’appuyant plutôt sur son HMS alternatif (Huawei Mobile Services).

Les téléphones exécutant HMS, lancés en Chine l’année dernière, incluent un certain nombre d’alternatives aux applications Google populaires, et peuvent même être préinstallés avec certaines des applications les plus populaires sur le Google Play Store. Cette stratégie signifierait que les utilisateurs ne sont pas obligés de charger des applications non trouvées dans la bibliothèque AppGallery limitée de Huawei, ce qui est exactement ce que Google déconseille de faire.

Le timing de la publication est particulier, car HMS devrait faire ses débuts mondiaux lundi. Huawei a désespérément besoin d’une alternative au GMS, les allégations du gouvernement américain s’intensifiant ces dernières semaines.

Jusqu’à présent, Huawei a continué de travailler avec des entreprises américaines à une échelle limitée, mais la pression croissante peut remettre en question de nouvelles extensions de licence. La prolongation de 45 jours la plus courte accordée la semaine dernière pourrait être la dernière, ce qui signifie que Huawei ne pourra plus faire affaire avec des entreprises américaines.

Google ne mentionne pas spécifiquement HMS comme son avertissement, mais il est possible que ce soit ce qui ait provoqué la réponse. Plutôt que de déclarer catégoriquement que les appareils Huawei ne sont pas sûrs, la publication cite l’incapacité de Google à effectuer les tests et la certification Play Protect en raison de restrictions gouvernementales. Cela signifie que Google ne peut pas garantir la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, malgré les réclamations de la société chinoise.

Dans une torsion étrange, la publication recommande d’utiliser le Google Play Store pour vérifier si votre appareil est certifié Play Protect ou non. Pour ce faire, sur les appareils Huawei, les utilisateurs devraient charger l’application de manière indépendante.