Google nous a protégés contre 2,7 milliards d’annonces néfastes l’année dernière

Étant donné combien d’entre nous dépendent des services de Google, il est dans l’intérêt de l’entreprise de s’assurer que ses plateformes ne nous servent pas de mauvaises publicités qui pourraient nous tromper. Avec un portefeuille de produits aussi étendu, ce n’est pas une mince affaire, et en 2019, cela signifiait un total de 2,7 milliards d’annonces bloquées et supprimées par diverses équipes de Google. Si l’échelle est difficile à comprendre, cela équivaut à 5 000 annonces par minute.

Des violations de règles ont conduit Google à suspendre les comptes de près d’un million d’annonceurs. Sans parler des 1,2 million de comptes d’éditeurs qui ont été fermés en raison de violations continues et d’annonces malveillantes sur 21 millions de pages Web qui devaient être supprimées. Comme pour le courrier électronique, le phishing est également une tactique populaire dans les publicités, les services prétendant aider au renouvellement du passeport afin de voler les détails de carte de crédit marqués par Google comme l’un des plus sournois. Les annonces de type “cliquer-pour-cliquer” qui imitent les avertissements ou les boutons du système d’exploitation sont également devenues plus importantes.

L’année dernière, une nouvelle équipe formée au sein de Google a mis au point des modèles de surveillance pour une identification plus rapide des annonces de phishing et de publicité par clic, ce qui a entraîné une baisse de près de 50% de ces publicités observées par les utilisateurs 2019 par rapport à l’année précédente. Plus de 45 millions de personnes ont été bloquées au total.

Nous avons tous vu des annonces de prêts personnels louches, et c’était un autre domaine sur lequel Google s’est concentré l’année dernière. Toute annonce de cette nature doit respecter une politique mise à jour en vertu de laquelle elle doit indiquer clairement tous les frais, risques et avantages sur son application ou son site pour s’assurer que les utilisateurs ne sont pas dupés à prendre une mauvaise décision financière. À leur tour, 9,6 millions d’annonces non conformes ont été supprimées. Dans certains pays, un programme de certification pour les annonceurs en gestion de la dette a également été lancé pour aider à protéger les utilisateurs vulnérables.

La pandémie de coronavirus a sans aucun doute ajouté à la charge de travail de Google en 2020, avec un nombre sans cesse croissant de publicités pour les masques faciaux nécessitant en particulier une vérification rigoureuse ces derniers mois. Un groupe de travail COVID-19 a donc été mis en place pour s’assurer que les publicités associées ne sont pas diffusées pour attirer les utilisateurs. Une nouvelle technologie de détection est déjà mise en œuvre par Google pour accompagner une augmentation de sa messagerie autour du sujet.