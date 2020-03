Google nous montre ce que le radar Pixel 4 Soli voit réellement

Google a implémenté les gestes Motion Sense dans la série Pixel 4, en utilisant un petit radar «Soli» pour détecter les mouvements de vos mains. Le géant de la recherche a déjà expliqué le fonctionnement de la technologie l’année dernière, mais il nous donne maintenant un aperçu de ce que voit exactement le radar.

Dans un article publié sur le blog AI de Google, la société affirme avoir développé des algorithmes, ce qui signifie que le système radar Soli n’a pas besoin d’une “image bien définie” d’une personne pour fonctionner correctement. Cela a également des implications potentielles pour la vie privée, car la société affirme qu’elle ne génère pas d’images «distinctes» du corps ou du visage d’une personne.

L’équipe a également partagé plusieurs GIF nous montrant ce que le radar Pixel 4 Soli voit réellement, et il est en effet difficile, voire impossible, de dire qui utilise le système. Le premier GIF montre une personne qui s’approche du radar, le second GIF montre quelqu’un qui atteint l’appareil et la troisième animation montre une personne effectuant une action de balayage.

À partir de là, Google a déclaré qu’il devait développer des algorithmes sur l’appareil pour détecter avec précision les gestes, en raison de la grande variété de façons uniques dont les gens pouvaient les exécuter. Par exemple, la façon de glisser d’une personne peut être différente de celle d’une autre personne. Il a également développé des algorithmes pour garantir que les mouvements d’arrière-plan n’étaient pas faussement détectés comme des gestes.

Un autre facteur que Google a dû prendre en compte lors du développement du système radar Pixel 4 Soli était l’interférence d’autres composants du téléphone. En fait, l’entreprise a dû développer de nouvelles techniques de traitement du signal pour réduire l’effet des vibrations audio sur le signal du radar. Cette dernière percée a ouvert la voie à Motion Sense pour être également utilisé pour la lecture de musique.

“Nous sommes ravis de poursuivre la recherche et le développement de Soli pour permettre de nouvelles capacités de détection et de perception basées sur le radar”, a conclu l’équipe, suggérant que ce n’est pas la fin de la route pour la technologie.

