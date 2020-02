Google offre à Maps une nouvelle icône et une interface repensée pour son 15e anniversaire (mise à jour: déploiement à grande échelle)

Pour beaucoup, Google Maps est devenu un outil indispensable pour trouver des restaurants, explorer de nouvelles villes, visiter la ville et naviguer. Certains jeunes ne peuvent probablement pas imaginer un monde sans le service, mais pourtant, Maps n’a que 15 ans aujourd’hui. Pour célébrer l’occasion, Google a actualisé son produit avec une nouvelle icône, une refonte et des catégories de barre inférieure améliorées.

Le changement le plus évident est la nouvelle icône que vous verrez sur votre écran d’accueil une fois la mise à jour arrivée sur votre téléphone. La carte a disparu du logo, ne laissant que l’épingle. Il arbore la même identité d’entreprise colorée que d’autres modifications récentes, comme News, Fit, Home ou Lens.

Pour célébrer l’anniversaire, Maps recevra également une icône de voiture «sur le thème de la fête» pendant une durée limitée lorsque vous naviguerez.

Une fois que vous entrez dans l’application repensée, vous remarquerez que le nombre de raccourcis de la barre inférieure est passé de trois à cinq et que le menu hamburger a disparu. Les sections Explorer et Commuter restent intactes, mais Google a supprimé le raccourci Pour vous en faveur de Enregistré, Contribuer et Mises à jour. Sauvegardé vous démarre directement dans la section Vos lieux qui se trouvait dans le menu hamburger, ce qui rend une fonctionnalité très utilisée plus facilement accessible. Il en va de même pour Contribute. Pendant ce temps, Updates est une consolidation de l’ancien raccourci For you et de la section suivante et est “un flux de spots tendances et incontournables d’experts et d’éditeurs locaux”, comme l’appelle Google.

Le nouveau sélecteur de compte Google dans le coin supérieur droit vous permettra d’accéder au reste des entrées manquantes dans le menu hamburger, comme votre chronologie, le partage de position et les cartes hors ligne.

La nouvelle navigation en bas permet de trouver plus facilement votre chemin dans Maps.

Google a également annoncé des améliorations de Live View, le mode de navigation à pied propulsé par AR qu’il a introduit l’année dernière. Un nouveau bouton apparaîtra bientôt lorsque vous recherchez des lieux qui vous permet d’accéder à Live View sans navigation. La fonctionnalité vous permettra de voir où et à quelle distance se trouve l’emplacement dans le monde réel.

Live View vous aidera à trouver des emplacements à proximité en les affichant dans une superposition AR.

À partir de mars, Google souhaite également déployer des prédictions sur la surpopulation des transports publics à l’échelle internationale, une fonctionnalité qui estime le niveau de remplissage de votre bus ou tramway sur le chemin du travail grâce à l’agrégation des rapports des utilisateurs. Après avoir utilisé la navigation en transit, vous pouvez être invité à remplir des enquêtes qui aident Google à collecter et à analyser des données non seulement sur la surpopulation, mais également sur la température, l’accessibilité, la sécurité à bord et le nombre de voitures disponibles. Cela n’était auparavant disponible que dans environ 200 villes du monde.

Google a également préparé plusieurs articles de blog pour l’anniversaire de Maps. Consultez-les pour obtenir un aperçu de l’histoire du service, une collection des 15 meilleures vues de la rue, les plans de l’équipe Maps pour les 15 prochaines années et la réflexion de Sundar Pichai sur les 15 dernières années de cartographie du monde. Le PDG a également partagé une carte de ses 18 meilleurs spots de burrito végétariens dans le monde entier.

Nous avons déjà eu notre premier coup d’œil sur l’icône de l’application repensée sans repensé en décembre dernier lorsque Google a testé la nouvelle interface utilisateur avec quelques utilisateurs à l’état sauvage. Pour autant que nous puissions en juger, peu de choses ont changé entre hier et aujourd’hui, à l’exception que nous verrons un large déploiement sur Android et iOS à partir d’aujourd’hui.

Captures d’écran de la nouvelle version

Les premières personnes rapportent avoir reçu la nouvelle icône dans le cadre d’une mise à jour de l’application, mais l’interface utilisateur repensée n’est pas encore active pour tout le monde sur cette dernière version – il semble que ce soit un changement côté serveur.

Pour faciliter la transition discordante du menu hamburger, Google a inclus une version grisée intelligente du bouton dans le nouveau design qui montre des indices où le contenu de la barre latérale a bougé lorsque vous appuyez dessus.

La voiture d’anniversaire de Maps

Google nous a promis une icône de voiture sur le thème de l’anniversaire pour la navigation, et nous avons maintenant une capture d’écran qui montre l’oeuf de Pâques en action. L’équipe Maps a choisi à juste titre le prototype autonome de Google comme modèle, ce qui montre que l’entreprise continue de mettre du poids derrière sa vision d’un avenir sans conducteur.

Interface repensée déployée à grande échelle

Nous avons reçu des conseils selon lesquels les cinq onglets inférieurs et le nouveau sélecteur de compte Google commencent à être largement déployés pour le moment. Rendez-vous simplement sur votre application Google Maps pour voir si vous avez également l’interface repensée. Vous pouvez également avoir un aperçu de la refonte des captures d’écran ci-dessus.

Merci: Moshe, Armando, Gurkanwal, Ibrahim