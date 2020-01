Google One: tout ce que vous devez savoir

Google One a fait ses débuts en mai 2018 en tant que changement de marque pour le stockage payant de Google Drive. Cependant, Google One est bien plus qu’une simple couche de peinture. Avec de nouveaux plans de stockage et des avantages supplémentaires pour les membres, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour mettre à niveau votre jeu de stockage dans le cloud.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Google One!

Google One est désormais l’endroit idéal pour acheter de l’espace de stockage Google Drive payant

Si vous souhaitez acheter plus de stockage cloud pour votre compte Google Drive, cela est désormais géré par Google One. Google fournit gratuitement à tous les utilisateurs 15 Go de stockage, qui est partagé entre Gmail, Google Drive et Google Photos. Si vous dépassez cette limite, vous devrez choisir un forfait payant, et cela passe par Google One maintenant.

Vos fichiers réels et tout sont toujours dans Google Drive – Google One n’est que le nouveau nom sous lequel les plans payants sont achetés.

Voici combien les différents plans coûtent

Si vous finissez par manquer ou que vous disposez de 15 Go de quota gratuit ou que vous réalisez que vous en aurez besoin de plus, vous pouvez passer à l’un des plans suivants dans Google One:

Le plan de 200 Go est entièrement nouveau avec Google One, et l’option 9,99 $ / mois est passée de 1 To à 2 To. Si vous payiez précédemment pour le plan 1 To, il est mis à niveau vers 2 To sans frais supplémentaires pour vous.

Votre téléphone est toujours sauvegardé

Avec Google One, vous avez la possibilité de sauvegarder automatiquement le contenu de votre téléphone. Cela comprend les textes, les MMS, les contacts, les données d’application, les photos et les vidéos. Vous n’avez pas besoin d’utiliser Google One pour ce faire – la plupart des téléphones Android le font par défaut de toute façon – mais Google One rassemble tous ces paramètres dans une seule application.

Par exemple, si vous souhaitez ajuster les paramètres de qualité pour les photos et vidéos sauvegardées via Google Photos, vous pouvez le faire depuis Google One. De plus, la possibilité de sauvegarder les MMS est limitée aux abonnés de Google One pour l’instant, le service Android par défaut ne sauvegardant que les textes.

Partagez le stockage avec votre famille

L’un des points forts de Google One est le fait que vous pouvez partager l’espace de stockage avec votre famille. Vous pouvez le faire avec jusqu’à cinq autres comptes Google, et chacun obtient sa propre section privée de stockage à utiliser. Pour ajouter des membres de votre famille, vous devez configurer un groupe familial.

Votre adhésion s’accompagne de bonus supplémentaires

Ces petits changements dans les plans de stockage sont agréables, mais où Google One brille vraiment, c’est avec les autres fonctionnalités fournies avec votre abonnement.

Si vous souscrivez à l’un des plans payants, vous avez accès à un support client premium et à divers avantages tels que des crédits Google Play et des réductions sur les hôtels. Les avantages varient en fonction de la région et sont un bon bonus.

