Google Opinion Rewards peut être dépensé sur YouTube Premium, Google One, les jeux Stadia, etc.

Les utilisateurs de Google Opinion Rewards ont été pris au dépourvu fin 2019 lorsque leurs crédits durement gagnés ont soudainement disparu en raison d’un changement de politique de Google. Les crédits devant expirer exactement un an après avoir été gagnés, il est plus facile que jamais de les perdre sans même s’en rendre compte. Pour vous assurer de ne jamais manquer d’encaisser vos crédits, nous avons rassemblé une liste complète de toutes les façons dont vous pouvez dépenser vos Récompenses d’opinion Google sur des applications, des jeux, des films, etc.

Les crédits Opinion Rewards peuvent être utilisés pour les achats sur le Google Play Store

L’un des moyens les plus courants de se débarrasser de ces crédits accumulés consiste à les dépenser dans le Google Play Store. Vous pouvez utiliser votre solde pour acheter des applications, acheter ou louer des films sur Google Play Films et TV, plonger dans une aventure littéraire à partir de Google Play Livres, trouver un nouveau jam sur Google Play Musique et même financer des achats intégrés (IAP) pour déverrouillez des fonctionnalités premium dans vos applications préférées.

Exemple: un de nos rédacteurs a gagné suffisamment de points pour économiser un dollar et demi sur l’application XtraMath, tandis que notre rédacteur en chef utilise ses crédits pour financer son abonnement WineRatings +.

Pour acheter du contenu sur le Google Play Store avec des crédits Opinion Rewards, appuyez sur l’application ou le service que vous souhaitez acheter. Modifiez ensuite le mode de paiement en “solde Google Play”, qui sera composé de vos crédits Opinion Rewards et de tous les autres fonds que vous avez ajoutés manuellement. Cliquez ensuite sur «acheter» et vous êtes prêt!

Les crédits Opinion Rewards peuvent être utilisés sur (certains) abonnements

Les abonnements sont un peu une bête plus délicate. Selon la documentation d’assistance de Google, Opinion Rewards ne peut pas être utilisé sur des abonnements à une application ou à un magazine Android. Cependant, nos tests ont révélé que certaines de ces informations étaient inexactes.

Les applications par abonnement qui utilisent l’API de facturation Google Play pour traiter les paiements – comme The Weather Channel, CBS All Access et de nombreuses offres de Google – peuvent utiliser le crédit Google Play Balance pour financer les abonnements. D’un autre côté, les applications qui subvertissent l’API de facturation de Google – comme Netflix, Spotify et même le service Stadia Pro de Google – ne fonctionneront pas.

En ce qui concerne les services premium de Google, nous avons réussi à encaisser des crédits Opinion Rewards pour payer un abonnement Google One amélioré, YouTube Premium, YouTube TV, YouTube Music Premium, Google Play Music (pour l’instant) et même le Google Play Pass inclus.

Notre rédacteur en chef a utilisé environ 70 $ de crédits pour payer Google Play Music et YouTube Premium pour la moitié de 2019. Sans l’intégration de l’API de facturation de Google, il admet que les crédits auraient probablement été gaspillés pour quelque chose dont il n’avait pas réellement besoin.

Les crédits Google Opinion Rewards peuvent également être utilisés en dehors du Play Store

Bien que la majorité de vos crédits Opinion Rewards puissent être dépensés directement dans le Google Play Store, il existe quelques exceptions.

Par exemple, les joueurs Stadia peuvent utiliser des crédits Opinion Rewards pour acheter des jeux et du contenu DLC étendu dans la boutique numérique Stadia. Notre éditeur d’offres a réussi à accrocher Terminator dans Mortal Kombat 11 en utilisant cette méthode.

Selon la documentation officielle de Google, il existe également un moyen pour les utilisateurs d’iOS d’encaisser leurs crédits Opinion Rewards sur un compte PayPal, bien qu’aucun d’entre nous ne veuille sacrifier nos crédits (ou acheter un appareil Apple) pour l’essayer.

Les crédits Opinion Rewards ne peuvent pas être utilisés sur les produits Google Store et certains abonnements

Comme nous l’avons vu ci-dessus, Opinion Rewards ne peut pas être utilisé sur des applications par abonnement qui n’utilisent pas l’API de facturation de Google. Cela comprend de nombreux services de streaming de contenu populaires, ainsi que l’abonnement au jeu cloud Stadia Pro de Google.

Les crédits ne peuvent pas non plus être utilisés sur du matériel ou des accessoires du Google Store. Cela signifie que vous ne pourrez pas les dépenser sur un nouveau téléphone Pixel, des appareils Chromecast ou des produits pour maison intelligente Google Nest.

Comment gagner des crédits Google Opinion Rewards

Pour commencer à gagner des crédits, téléchargez l’application Google Opinion Rewards pour Android ou iOS et attendez que Google publie une nouvelle enquête. Gardez à l’esprit qu’une fois que vous avez terminé un sondage, les crédits que vous gagnez expireront précisément un an après leur attribution, alors assurez-vous de les dépenser avant la fin du temps imparti.