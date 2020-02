Google ouvre l’une des «expositions» de peintures rupestres les plus importantes au monde en AR et VR – .

Les artistes disposent aujourd’hui d’outils sophistiqués pour réaliser leur art, mais il n’y avait ni iPad ni tablette il y a 36 000 ans. Les humains préhistoriques utilisaient des grottes pour l’art, et la grotte Chauvet se trouve être l’un des sites d’art préhistorique les plus importants au monde. Il est également fermé au public, vous ne pouvez donc pas simplement vous promener dans le département de l’Ardèche en France pour le visiter. Ce que vous pouvez faire, cependant, est d’explorer l’intégralité de l’exposition en utilisant la réalité augmentée ou virtuelle grâce au projet Arts & Culture de Google.

Google s’est associé au Syndicat Mixte de la Grotte Chauvet pour donner vie à ce projet sur des appareils prenant en charge les fonctionnalités AR et VR, ou sur le Web. La collection contient quelque 54 expositions organisées et plus de 360 ​​actifs numérisés à explorer. Les actrices Daisy Ridley et Cécile de France fournissent une narration en anglais et en français, respectivement, pour l’expérience, qui comprend également des commentaires d’experts.

L’exploration de la grotte Chauvet sera beaucoup plus intéressante en AR ou VR, tant que vous avez des appareils compatibles, mais elle est également disponible sur le Web. Vous aurez besoin d’un téléphone compatible AR pour installer une application Pocket Gallery ou des appareils VR comme l’Oculus Rift ou HTC Vive pour la version VR disponible sur Steam.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l’expérience complète, mais vous pouvez visiter la section Rencontrez nos ancêtres du projet Arts & Culture de Google. Assurez-vous également de lire l’annonce de Google, qui contient des liens pratiques vers certaines des expositions de la grotte, le tout dans une histoire rédigée par une «femme des cavernes anonyme».

