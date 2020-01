Google Parent Alphabet rejoint le club de 1 billion de dollars

Aujourd’hui, la société mère de Google, Alphabet, a réalisé quelque chose que très peu d’entreprises américaines ont réalisé: une évaluation de 1 billion de dollars sur le marché boursier américain (via le Wall Street Journal). Alphabet supervise toutes les propriétés connexes de Google, y compris DeepMind, Verily, Wyze, et plus encore.

La nouvelle évaluation marque un bon début pour la nouvelle année en ce qui concerne les grandes valeurs technologiques, qui sont considérées comme des paris très rentables sur le marché.

Google a commencé à être coté en bourse en 2004. En 2015, la société s’est restructurée sous le nom Alphabet mais n’a pas modifié son cours boursier ni ses symboles boursiers GOOG et GOOGL. Le passage de Google à Alphabet n’a même pas été approuvé par un vote des membres du conseil d’administration. Au lieu de cela, la restructuration a eu lieu principalement à la demande des fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin.

Selon Page et Brin, Alphabet permettrait à Google d’être “plus responsable”, mais cela aiderait également à empêcher les entreprises à perte de Google d’affecter négativement le cours de l’action de Google.

Apple, Microsoft et Amazon sont les seules autres sociétés américaines à avoir jamais vu une évaluation d’un billion de dollars. Apple est de loin le leader de cette mesure, avec une valorisation actuelle du marché de 1,4 billion de dollars.

Microsoft occupe la deuxième place avec une valorisation de 1,25 billion de dollars. Bien qu’Amazon ait atteint le cap du billion de dollars, il n’a jamais clôturé à ce niveau et se situe désormais à «seulement» une évaluation de 930 milliards de dollars.