Google Pay dispose d’une interface alternative plus propre accessible à partir du menu d’alimentation de votre Pixel

La nouvelle interface d’accès rapide au menu d’alimentation de Google Pay est en préparation depuis longtemps et est finalement devenue officielle dans le cadre de la suppression de la fonctionnalité March Pixel. Ainsi, nous utilisons le portefeuille rapide depuis quelques semaines déjà, mais nous avons récemment été pointés vers une autre nouvelle interface utilisateur intéressante se cachant derrière l’entrée “Afficher tout” la plus à droite. Lorsque vous entrez dans Google Pay de cette façon, vous êtes accueilli par un design sans barre inférieure qui vous montre à la fois vos méthodes de paiement et vos cartes de fidélité dans une mise en page d’une page.

L’interface est fournie par les services Play, pas Google Pay lui-même. Vous pouvez le voir en appuyant longuement sur l’icône de l’application dans la vue d’ensemble multitâche. L’interface utilisateur n’est cependant pas une alternative à part entière à la conception standard de Google Pay. Un bouton plus flottant vous permet d’ajouter de nouvelles méthodes de paiement, mais pas de cartes de fidélité, et vous ne pouvez pas changer votre carte de crédit par défaut là-bas – pour ce faire, vous devez vous diriger vers les méthodes de paiement via le menu hamburger. Là, vous avez également accès à votre activité et à vos paramètres.

Pour le moment, l’activité semble également un peu instable. Lorsque je l’ai saisi pour la première fois via l’entrée “Afficher tout”, il ne m’a montré aucun de mes modes de paiement et m’a demandé de tout configurer à nouveau. Cela n’a changé qu’après la fermeture forcée et la réouverture de l’interface.

On ne sait pas pourquoi Google a décidé de créer une toute nouvelle interface uniquement accessible via le menu d’alimentation, mais cela ne me dérangerait certainement pas en remplacement de l’interface utilisateur régulière de Pay. Il est pratique d’avoir accès à la fois aux cartes de paiement et de fidélité sur un seul écran sans avoir à basculer entre plusieurs couches de l’application lors du paiement.