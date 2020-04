Google Pay prend en charge 29 nouvelles banques et institutions financières dans 22 pays

Google Pay est compatible avec une large gamme de cartes de diverses institutions à travers le monde. Malheureusement, il y en a encore beaucoup qui ne fonctionnent pas avec le service de paiement sans contact. Heureusement, il obtient constamment un soutien pour les nouvelles banques et institutions financières, y compris les moins de 29, réparties dans 22 pays.

Australie

Belgique

Acheter Way Personal Finance SA

Paysafe Financial Services Limited

Croatie

Paysafe Financial Services Limited

République Tchèque

Paysafe Financial Services Limited

Raiffeisenbank, a.s.

Paiements Twisto a.s.

Up Česká republika s.r.o.

Danemark

Paysafe Financial Services Limited

Finlande

Aktia Bank Plc

Paysafe Financial Services Limited

France

Paysafe Financial Services Limited

Allemagne

Irlande

EML Money DAC

Paysafe Financial Services Limited

Italie

Deutsche Bank Italie

Intesa Sanpaolo

Paysafe Financial Services Limited

Japon

Carte JFR

Carte bancaire JP

Nissen Credit Service Co., Ltd.

Carte Persona

La banque Hokkoku, Ltd.

Cartes prises en charge par VJA Group *

Nouvelle-Zélande

Norvège

Paysafe Financial Services Limited

Pologne

Paysafe Financial Services Limited

Paiements Twisto a.s.

Russie

Société par actions publique «Rosgosstrakh Bank»

SBI BANK LLC

Singapour

Slovaquie

Paysafe Financial Services Limited

Espagne

BNC10 – Services financiers prépayés LTD

Caja de Ingenieros

Pass Carrefour

ING

Paysafe Financial Services Limited

Suède

Paysafe Financial Services Limited

Ukraine

JSB Forward Bank

JSC Idea Bank

Emirats Arabes Unis

Majid Al Futtaim Finance LLC

Royaume-Uni

EML Money DAC

Park Card Services Limited

Paysafe Financial Services Limited

* comprend MINATO CARD CO., LTD., The Kyushu Card Co., Ltd., Shinkin Bank Card., Suruga Card, Ltd., KINKI SHINKIN CARD Co., Ltd., TOKYO CREDIT SERVICES, LTD., The Gungin Card Co ., Ltd., Miegin Card Corporation., Chugoku Shinkin Card Co., Ltd., SHIKOKU SHINKIN CARD., SUMITOMO MITSUI TRUST CARD CO., LTD., Resona Card Co., Ltd., TOHOKU SHINKIN BANK CARD Co., Ltd. ., LA BANQUE SAN-IN GODO, LTD. , Carte bancaire Kyushu-Shinkin. , CHUBU SHINKIN BANK CARD Co., Ltd., Dogin Card Co., Ltd., Keiyogin Card Co., Hokuriku Card Co., Ltd., THE FFGCARD Co., Ltd., MUSASHINO CARD CO., LTD., THE BANK D’IWATE, LIMITÉE. , LE SERVICE DE CRÉDIT DAITO.LTD., The Awagin Card Company Limited, LE SERVICE DE CRÉDIT TOHO Co., Ltd., Akita International Card Co., Ltd., KIYO CARD., Senshu Ikeda VC Co., Ltd. , Nanto Card Service Co., Ltd., YAMAGIN CARD CO., LTD., The 77 Card Co., Ltd., KOCHI CARD Co.Ltd, The Bank of Fukuoka, Ltd., THE BANK OF SAGA LTD., CHUGOKU bank Ltd., The Bank of Yokohama, Ltd., Shikoku Bank, Ltd., The Tajima Bank, Ltd., Tsukuba Bank, Ltd., The Akita Bank, Ltd., The Gunma Bank, Ltd., THE TOHO BANK, LTD. , The Bank of Okinawa, Ltd., CHIKUHO BANK Ltd., The Iyo Bank, Ltd., Kiraboshi Bank, Ltd., THE SHONAI BANK, Ltd., THE Aomori BANK, Ltd., Hokuto Bank, Ltd., et Kagoshima Card. .