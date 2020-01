Google peut travailler sur jusqu’à trois Pixel 4 de milieu de gamme, dont un avec 5G

Alors que nous pensions n’obtenir que le Pixel 4a en 2020 (sans variante XL), Google pourrait plutôt nous noyer dans une mer de téléphones Pixel de milieu de gamme. C’est tout aussi bien, étant donné le penchant de la société à utiliser des noms de poissons pour décrire ses téléphones en interne. Et aussi parce que ces noms de code louche sont à l’origine de ces dernières réflexions sur les plans de Google pour Pixel cette année par les développeurs XDA.

Enterré dans le code open-source pour Android – appelé AOSP – Mishaal Rahman de XDA a trouvé des noms de code pour peut-être trois nouveaux appareils Pixel: sunfish, redfin et ronce.

Sunfish est le candidat le plus susceptible d’être le Pixel 4a ordinaire. Le code a révélé que l’appareil utilise le Snapdragon 730 de Qualcomm, ce qui signifie qu’il ne peut se connecter qu’aux réseaux 4G. On ne sait pas grand-chose d’autre sur le téléphone, mais s’il s’agit vraiment du Pixel 4a, nous avons une idée de ce à quoi il pourrait ressembler. Il existe également deux versions pour celui-ci, l’une basée sur Android 10 et l’autre sur Android 11.

Redfin est le plus raffiné du groupe, avec le Snapdragon 765 de plus haut niveau de Qualcomm. Ce SoC du fabricant de puces comprend la 5G intégrée, il peut donc être le modèle haut de gamme de la famille Pixel de milieu de gamme. Ce téléphone est développé sur Android 10. Il est également fabriqué via un ODM, l’une des filiales de Foxconn.

La dernière – et la plus mystérieuse – de la grappe est la ronce. Cela aussi devrait inclure le Snapdragon 765, mais un ODM ne le développe pas, à la connaissance de XDA. Les variantes d’Android 10 et d’Android 11 ont été repérées dans le référentiel AOSP.

Prenez les nouvelles avec un grain de sel. Google fabrique également et donne des noms de code basés sur les poissons à ses modèles de développement internes pour les tests. Tout ou partie des appareils référencés dans le code de l’entreprise pourrait être uniquement des prototypes fabriqués pour ses laboratoires uniquement.

Il est également peu probable que Google défie la tradition et introduise trois pixels de milieu de gamme. Cependant, compte tenu de la fragmentation actuelle des smartphones en ce qui concerne la prise en charge de la 4G et de la 5G, il est certainement possible que la société développe un Pixel 4a (sunfish) 4G uniquement moins cher, aux côtés d’une paire de Pixel 4a et 4a XL plus coûteux, compatibles 5G, 4a XL (redfin) et ronce).