Google Photos fait l’objet d’une refonte majeure qui axe le menu hamburger

Google a progressivement mis l’accent sur la barre inférieure et une interface à onglets dans l’application Photos. Après avoir renommé l’onglet “Assistant” en “Pour vous”, il supprime désormais l’onglet “Albums” et en ajoute deux nouveaux: “Bibliothèque” et “Recherche”.

Ce dernier signifie également que la barre de recherche omniprésente en haut a maintenant été déplacée vers son propre onglet (via Android Police). Le menu hamburger qui l’accompagnait a également été supprimé, son contenu déplacé dans les cinq onglets de l’application. Le nouveau sélecteur de compte a cependant survécu à la secousse et a simplement été déplacé plus haut, à côté de l’icône Google Photos.

Une fois que vous avez ouvert l’onglet “Rechercher”, vous serez accueilli par un collage animé des différents types de photos que vous voudrez peut-être rechercher, telles que “Personnes et animaux domestiques”, “Lieux” et “Choses”. C’est également ici que vous pouvez trouver la barre de recherche, que vous pouvez utiliser pour les requêtes personnalisées de votre collection. Faites défiler plus bas dans l’onglet et vous verrez d’autres regroupements de vos photos, tels que des captures d’écran, des selfies, des vidéos, etc., que Google a eu la gentillesse d’organiser automatiquement pour vous.

L’onglet «Bibliothèque» est un changement de nom de l’onglet «Albums» plus la part du lion de l’endroit où la plupart des fonctionnalités du menu hamburger ont été déplacées. Comme auparavant, vous pouvez trouver tous vos albums ici, mais en haut, vous pouvez également voir un tas de nouvelles options parmi lesquelles choisir. Il s’agit notamment des dossiers de périphériques, des favoris, de la corbeille et des archives. Il y a aussi une nouvelle section “ Utilitaires ”, qui abrite probablement beaucoup d’écrous et de boulons que vous trouveriez précédemment dans le menu hamburger.

La refonte est actuellement en cours de mise à jour côté serveur, ce qui signifie que vous ne pouvez pas faire grand-chose pour accélérer le processus, sauf attendre que ce soit votre tour.