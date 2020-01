Google Pixel 2 et 2 XL prennent en charge la prise en charge des sous-titres en direct

Live Caption de Google est l’une des fonctionnalités Pixel les plus utiles pour faire ses débuts avec Android 10. Bien qu’une exclusivité Pixel 4 au lancement, Google ait précédemment introduit la fonctionnalité sur les lignes Pixel 3 et 3a avec sa première fonctionnalité Pixel en décembre. Maintenant, l’entreprise se prépare à le déployer sur la série Pixel 2.

La découverte a été faite sur Reddit lorsqu’un utilisateur a mis à jour manuellement l’application de personnalisation des appareils de Google, provoquant l’apparition de l’interface Live Captions (via Android Police), avec quelques utilisateurs confirmant.

Bien que le Pixel 2 soit un appareil vieillissant, Google continue de le prendre en charge avec ses dernières fonctionnalités, y compris Night Sight et maintenant Live Caption. Bien qu’Android 10 soit la dernière mise à jour promise pour le Pixel 2, il est possible, grâce à ce soutien continu et aux attentes établies par le Pixel (2016), que Google continue de le soutenir avec des ajouts comme celui-ci, au moins jusqu’à la fin de 2020.

Vous pouvez saisir Live Caption en chargeant latéralement l’APK Device Personalization Services ou attendre que Google le déploie sur votre appareil.

Comment utiliser les légendes en direct sur le Pixel 4