Google Pixel 4a apparaît dans une fuite d’image fragmentaire avec un affichage perforé

91Mobiles

Le Pixel 4a – le téléphone de milieu de gamme à venir de Google – pourrait être apparu dans un nouvel ensemble de fuites. De prétendues photos du smartphone correspondant aux rendus précédents ont été publiées sur Twitter et Reddit au cours du week-end.

Les images montrent un téléphone avec un trou dans le coin supérieur gauche de l’écran, une première pour les téléphones Google. L’une des images montre également la page Paramètres du téléphone, confirmant apparemment le nom du Pixel 4a.

On dirait que la bosse de l’appareil photo de forme carrée à l’arrière du téléphone n’a qu’un seul objectif accompagné d’un flash. Un autre élément de conception notable est un bouton de verrouillage blanc rigide. Le Pixel 4a présumé représenté sur ces photos semble être de couleur noire et le bouton de verrouillage blanc correspond à la philosophie de conception du Just Black Pixel 4 qui avait également un bouton orange contrastant.

Dans deux des photos, nous voyons le téléphone enfermé dans ce qui ressemble à une couverture en tissu Google officielle pour le Pixel 4a. Il semble y avoir une découpe dans le coin supérieur gauche du couvercle, peut-être pour accueillir une prise casque 3,5 mm. L’arrière comporte également deux découpes: une pour l’appareil photo et l’autre pour un capteur d’empreintes digitales.

Comme l’ont observé les gens de 9to5Google, cette couverture en tissu ne ressemble à aucune de celles que nous avons vues de Google auparavant. La couverture semble être un mélange de rouge et de bleu et nous pouvons confirmer que Google ne vend pas pour l’instant un étui en tissu de cette couleur.

Ces images Pixel 4a sont-elles légitimes?

Bien que ces images Google Pixel 4a divulguées soient aussi proches que possible de voir le téléphone réel, nous ne sommes pas entièrement convaincus qu’elles sont 100% légitimes. Pourquoi? car si vous regardez attentivement, il n’y a pas de grille de haut-parleur visible en haut du téléphone pour entendre les appels téléphoniques. Bien que cela soulève un drapeau rouge, il est également tout à fait possible que nous ne puissions tout simplement pas voir la grille du haut-parleur car elle est trop mince et ces images ne sont pas de la meilleure qualité.

Un autre élément visuel manquant est l’horloge dans la barre d’état du téléphone. La plupart des photos de la fuite ne montrent pas l’horloge où elle est censée être, jetant une autre ombre du doute sur la légitimité des images. Là encore, il est possible que le micrologiciel de Google ne soit pas correctement mis à jour pour prendre en charge l’affichage perforé, d’où l’horloge manquante.

Connexes: le Google Pixel 4a est-il un téléphone 4G ou 5G? Les preuves indiquent les deux

Apparemment, les photos sont apparues à l’origine dans un groupe Facebook de fans de Google Pixel (comme indiqué sur Reddit et 9to5Google) avant d’être publiées sur d’autres plateformes. Les groupes Facebook aléatoires ne sont généralement pas la meilleure source de fuites et pour les autres raisons susmentionnées, nous aimerions que vous preniez ces images non pas avec un grain, mais avec une grande portion de sel. Celles-ci pourraient tout aussi bien être fausses, tout comme les photos précédemment divulguées qui se sont avérées être photoshoppées.

Quand Google lancera-t-il le Pixel 4a?

Nous n’avons pas encore de date de lancement officielle pour le Pixel 4a. Le smartphone devait être annoncé sur Google I / O en mai, mais l’événement en personne a depuis été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus. Google organisera-t-il toujours un événement de lancement en ligne pour le nouveau mid-ranger? Eh bien, c’est possible, mais encore une fois, Google n’a rien confirmé.

Pendant ce temps, si vous souhaitez tout savoir sur le prochain Google Pixel 4a, vous pouvez vous diriger vers notre résumé des rumeurs ici.