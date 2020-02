Google Pixel 4a, un téléphone 4G ou 5G? Les preuves indiquent les deux

91Mobiles

Le prochain appareil de Google est-il un Snapdragon 730 ou un téléphone Snapdragon 765? Les preuves suggèrent que le Pixel 4a pourrait avoir l’un des deux chipsets Qualcomm, ou les deux.

Nous entendons parler des noms de code potentiels du Pixel 4a depuis un certain temps maintenant. Trois d’entre eux – Sunfish, Bramble et Redfin – ont été récemment découverts par les gens de chez XDA Developers. Maintenant, 9to5Google a réussi à trouver plus de preuves sur les trois surnoms aquatiques (go-to de Google pour les noms de téléphone secrets).

Google sapera-t-il le Pixel 4a pour le rendre plus beau?

Selon le code découvert par la publication, Redfin et Bramble sont associés au chipset SM7250, qui est le silicium 5G Snapdragon 765 de Qualcomm. Sunfish, d’autre part, est un nom de code associé au SoC SM7150 qui est le Snapdragon 730 non-5G.

On ne sait pas si le Pixel 4a aura une variante 5G avec Snapdragon 765 à bord. Cependant, les développeurs XDA affirment avoir découvert un lien direct entre le Pixel 4a et le nom de code Sunfish. XDA ne révèle pas vraiment comment cette découverte est arrivée, mais semble assez sûr que le prochain Pixel de milieu de gamme arborera en effet le Snapdragon 730.

Notre point de vue

Étant donné qu’il existe plusieurs noms de code pour le téléphone Pixel non publié, nous ne pouvons pas être certains des plans de Google pour le moment. À tout le moins, il semble possible qu’un Pixel 4a fonctionne sur le Snapdragon 730, comme le suggère XDA.

Pendant ce temps, il est également probable qu’un téléphone Pixel fonctionne sur le dernier SoC Snapdragon 765 5G. Les noms de code Redfin et Bramble le suggèrent. Mais ce téléphone sera-t-il lancé dans la série Pixel 4a? C’est une question à laquelle seul Google peut répondre en ce moment, mais il a déjà été dit qu’il n’y aura pas de Pixel 4a XL cette année. Cependant, une possibilité est que le Pixel 4a XL reçoive un chipset 5G et soit connu sous le nom de Pixel 4a 5G à la place. Une autre possibilité est que le Pixel 4a XL se lance effectivement sous ce nom, tout en emballant la 5G.

Sur une autre note, 9to5Google est également venu sous le nom de code Needlefish qui correspond au chipset Snapdragon 855. Cependant, il est très peu probable que Google héberge un SoC phare dans son prochain téléphone milieu de gamme.