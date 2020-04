Google Pixel Buds contre Jabra Elite 75t: lequel acheter?

L’Elite 75t dure 7,5 heures avec une charge et offre une excellente qualité audio et d’appel. Le boîtier ne se charge pas sans fil, mais il offre une autonomie supplémentaire de 20,5 heures.

Les vrais écouteurs sans fil font fureur ces jours-ci, et deux paires en particulier se distinguent parmi les options les plus chères: les Pixel Buds de deuxième génération de Google et le Jabra Elite 75ts toujours populaire. Les deux offrent de grandes expériences à leur manière, mais chaque ensemble est conçu avec différents utilisateurs à l’esprit. La paire de véritables écouteurs sans fil qui vous convient le mieux dépend de l’utilisateur que vous êtes.

Commandes vocales mains libres versus audio sur mesure

Source: Andrew Martonik / Android Central

Lorsque vous dépensez près de 200 $ sur une paire d’écouteurs, vous vous attendez à un certain niveau de qualité. Heureusement, les deux sociétés ont livré une excellente qualité de construction à la fois dans les écouteurs eux-mêmes et dans les étuis dans lesquels ils se chargent. Les Pixel Buds abandonnent le câble maladroit et l’étui en tissu de la génération précédente au profit d’un étui de chargement presque en forme d’œuf qui s’ouvre et se ferme. avec un clic satisfaisant. Il est suffisamment élégant et mince pour tenir dans la poche à langer de la plupart des jeans.

Les Pixel Buds ont un boîtier délicieusement accrocheur qui se charge sans fil.

Le boîtier du Jabra Elite 75t, bien que pas aussi svelte, est tout aussi impressionnant. Les écouteurs sont maintenus fermement en place par des aimants puissants, tout comme le couvercle. Vous n’obtiendrez pas tout à fait le même cliché des Pixel Buds, mais même tenu à l’envers, vous ne pourrez pas secouer les oreillettes sans une force significative.

Un avantage distinct du boîtier de charge des Pixel Buds est sa capacité de charge sans fil. Alors que Jabra propose une variante de ses écouteurs Elite 75t livrés avec un étui de chargement sans fil, le modèle standard ne prend pas en charge ce type. Du bon côté, les deux boîtiers se chargent via USB-C.

Quant aux écouteurs eux-mêmes, l’Elite 75t a un avantage immédiat grâce aux commandes d’égalisation qui vous permettent d’affiner le son pour différents types de musique. Avec les Pixel Buds, la même simplicité qui rend son application facile à utiliser signifie que vous êtes coincé avec le son que vous obtenez. Heureusement, les deux paires d’écouteurs ont un son fantastique hors de la boîte, à la fois pour écouter et passer des appels.

Source: Daniel Bader / Android Central

Vous obtenez trois ensembles d’embouts auriculaires de différentes tailles avec chaque paire d’écouteurs, et les Pixel Buds disposent d’une aile sur chaque oreillette qui permet une fermeture étanche dans votre oreille. Le confort est subjectif, bien sûr, et vous pouvez ou non aimer l’aile, mais elle est là pour empêcher les Pixel Buds de tomber de vos oreilles pendant l’exercice.

Vous obtiendrez également un audio passthrough avec chaque ensemble d’écouteurs, bien qu’aucun ne comporte une annulation active du bruit de toute nature – pour cela, vous devrez regarder d’autres options comme le Sony WF-1000XM3 ou Apple Airpods Pro.

Les deux écouteurs vous permettent également de contrôler la lecture de la musique sans retirer votre téléphone. L’Elite 75ts dispose d’un bouton sur chaque oreillette sur lequel vous pouvez appuyer pour lire, mettre en pause ou sauter des pistes, ou activer un assistant vocal de votre choix. La sensation tactile d’un bouton est pratique, mais vous pouvez certainement ressentir une pression dans votre oreille à chaque pression. Les Pixel Buds, d’autre part, disposent à la fois de commandes tactiles et de balayage, vous permettant non seulement de contrôler votre musique mais également de régler votre volume.

Les réglages d’égalisation réglables et la qualité audio exceptionnelle de l’Elite 75ts sont un énorme plus.

Un autre truc dans la manche des Pixel Buds: Google. Alors que les Jabras peuvent activer un assistant vocal en appuyant sur un bouton, les Pixel Buds disposent du même accès Google Assistant toujours à l’écoute que les haut-parleurs intelligents de l’entreprise. Dites simplement “Hey Google” et dictez votre commande vocale. Ils disposent également d’un son adaptatif, qui analyse le bruit ambiant autour de vous pour augmenter et diminuer automatiquement le volume de lecture de manière transparente.

Bien sûr, la durée de vie de la batterie est également un facteur important. À eux seuls, l’Elite 75ts a une durée de vie de deux heures supérieure aux Pixel Buds, avec respectivement sept heures et cinq heures par charge, et avec l’étui de chargement, vous pouvez obtenir jusqu’à 28 heures d’autonomie sur le Jabras – le Pixel Les bourgeons atterrissent un temps plus court mais toujours excellent 24 heures. Les Pixel Buds ont cependant un avantage en termes de vitesse de charge, avec deux heures d’autonomie en seulement 10 minutes, tandis que le Jabras net une seule heure avec une charge de 15 minutes.

En fin de compte, les deux écouteurs sont d’excellentes options pour presque tous les acheteurs. Si vous voulez à tout moment l’accès le plus facile à Google Assistant, les Pixel Buds sont le choix évident – vous adorerez le boîtier accrocheur et les commandes tactiles simples. Pour la meilleure qualité sonore absolue et la plus longue durée de vie de la batterie, cependant, les Jabras continuent à fonctionner avec deux heures supplémentaires par charge et une qualité audio réglable.

Un son exceptionnel

Jabra Elite 75t

Un son remarquable et une autonomie d’une journée

L’Elite 75t dure 7,5 heures avec une charge et offre une excellente qualité audio et d’appel. Le boîtier ne se charge pas sans fil, mais il offre une autonomie supplémentaire de 20,5 heures.

Toujours à l’écoute

Google Pixel Buds (2020)

Commandes sans contact et boîtier satisfaisant

Le Pixel Buds est livré dans un étui de chargement compact qui s’ouvre avec un clic satisfaisant et entraîne 3-4 frais supplémentaires. Ils semblent superbes et disposent d’un assistant Google toujours à l’écoute.

