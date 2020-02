Google Play a versé aux développeurs plus de 80 milliards de dollars à ce jour

Les plates-formes numériques modernes réussissent ou échouent sur le dos des développeurs. Demandez simplement à Steve Balmer. Pour chaque Android, il y avait un WebOS. Les entreprises peuvent rendre le développement plus facile ou plus difficile pour leurs plates-formes, mais en fin de compte, c’est aux développeurs de le construire pour qu’ils “eux” – les clients – puissent venir. Sur cette note, Google vient d’annoncer que les développeurs du monde entier ont fait plus de 80 milliards de dollars via Google Play.

Isolément, c’est un bon chiffre. Mais par rapport à la concurrence, pas tant que ça.

Aujourd’hui, @sundarpichai a partagé que les développeurs du monde entier (à l’exception de la Chine) ont gagné plus de 80 milliards de dollars à ce jour sur @GooglePlay. Notre plate-forme ne peut pas réussir sans l’aide de notre écosystème de développeurs, donc un immense merci pour tout ce que vous faites!

– Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 4 février 2020

La nouvelle vient de la courtoisie, dans un sens, du vice-président senior de Google, Hiroshi Lockheimer, qui l’a tweeté suite à une annonce antérieure du PDG de Google, Sundar Pichai (que nous ne pouvons pas trouver). 80 milliards de dollars peuvent sembler beaucoup, et pour les développeurs qui utilisent le Play Store de Google pour distribuer leurs applications et services, c’est, mais objectivement, c’est en fait assez loin derrière ce qu’Apple a probablement réalisé.

Ce n’est pas une supposition: Apple a franchi la barrière des 100 milliards de dollars en 2018, annonçant la nouvelle lors du discours d’ouverture de la WWDC de cette année. L’année précédente, il avait atteint 70 milliards de dollars, et même l’année dernière, Apple battait toujours Google avec une marge substantielle dans les paiements des développeurs, les analystes estimant une différence de près de 80% entre les deux au premier semestre 2019.

Les développeurs de Play Store gagnent clairement de l’argent, et grâce à Google, au moins 80 milliards de dollars ont fait leur chemin dans les poches collectives (après que Google ait pris près d’un tiers du sommet, de toute façon), mais les développeurs de l’App Store d’Apple en font encore plus.