Google Play Films envisage peut-être de proposer des films gratuits avec des publicités

Google Play Films peut se préparer à fournir gratuitement des centaines de films aux téléspectateurs, en supposant qu’ils puissent afficher quelques publicités. Les nouvelles proviennent de la suppression d’une application effectuée par les gens de XDA Developers, et avec beaucoup d’entre nous restés à la maison et essayant d’économiser de l’argent pendant la pandémie de coronavirus en cours, c’est une très bonne nouvelle, en supposant qu’elle se déroule.

Une poignée de chaînes (lire: anglais lisible par l’homme) trouvées dans l’application indiquent clairement que Google travaille à fournir du contenu “gratuit avec des publicités”. Une autre chaîne contient des informations qui indiquent clairement qu’il ne s’agira pas seulement d’un ou deux films, mais de “centaines de films”, avec “juste quelques publicités”.

D’un autre point de vue, cette évolution a en fait beaucoup de sens. YouTube et Play Moves sont déjà assez profondément intégrés les uns aux autres, et YouTube propose régulièrement des films financés par la publicité gratuitement. La seule chose qui n’est pas claire est de savoir si les films que Play Movies prévoit d’offrir différeront de la longue liste de films gratuits pour la plupart B et C que YouTube propose habituellement.

Selon yooj, les démontages peuvent être une source difficile d’informations. Bien qu’ils se déroulent fréquemment, ils sont généralement un indicateur que quelque chose est simplement en cours d’élaboration ou envisagé. Ce n’est pas une preuve positive en soi que nous verrons une fonctionnalité donnée atterrir, et on ne sait pas quand elle pourrait se manifester si elle le fait.