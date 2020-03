Google Play Films pourrait bientôt vous permettre de regarder des centaines de films gratuits

Google Play Films n’est pas comme votre service de streaming traditionnel avec un modèle d’abonnement. Au lieu de cela, il propose des films et des émissions de télévision à louer ou à acheter à l’avance. Seuls quelques titres sélectionnés sont disponibles gratuitement sur le service, mais nous entendons que cela pourrait changer bientôt.

Un démontage APK de l’application Google Play Movies & TV Android, réalisé par XDA Developers, a révélé que Google pourrait bientôt introduire des films financés par la publicité sur la plate-forme. Une chaîne de code en particulier fait référence à la disponibilité de «centaines de films, juste quelques publicités».

Cela suggère que Google pourrait chercher à étendre la portée de Play Films en proposant du contenu gratuit financé par la publicité, comme il le fait avec YouTube.

Rien n’indique si Google adoptera ce modèle basé sur la publicité pour tous les titres disponibles sur Play Films, ou s’il ne vise que certains titres. On ne sait pas non plus quand ce modèle sera mis en œuvre. Cependant, cela stimulera certainement l’adoption du service et pourrait en faire un concurrent viable des services de streaming.

Que pensez-vous que Google Play Films reçoive du contenu gratuit soutenu par des publicités? L’utiliserez-vous plus souvent si cela se produit? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.