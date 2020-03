Google Podcasts arrive sur iOS

Google Podcasts est maintenant disponible sur iOS pour la première fois (via Engadget). Il a également eu un rafraîchissement de conception, qui est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs d’Android.

Podcasts Google – Maintenant sur iOS

Dans le but de concurrencer la propre application Podcasts d’Apple et des offres tierces comme Overcast ou Acast, Google a publié la version iOS de sa propre application podcast. Si vous le téléchargez, vous pouvez immédiatement vous connecter en utilisant votre compte Google, naturellement. Une fois que vous avez fait cela, l’interface est propre et simple à utiliser. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, il propose le type de catégories et les spectacles de grands noms auxquels vous vous attendez également à un accès facile. Il existe également une fonctionnalité de recherche pour que vous puissiez trouver des émissions spécifiques:

Vous pouvez également participer à des émissions «favorites».

Il n’y a rien de particulièrement mal avec l’application, je ne vois rien qui pourrait immédiatement vous donner envie de vous détourner de celle que vous utilisez déjà. Si vous voulez l’essayer, Google Podcasts est gratuit et dans l’App Store iOS maintenant. Une version Web est également disponible.