Google Podcasts obtient la file d’attente appropriée, les téléchargements automatiques et la barre inférieure dans une grande refonte

Google Podcasts est peut-être bien intégré avec les haut-parleurs Assistant et Home et Nest, mais par rapport à de nombreux autres joueurs, il a toujours été plutôt terne: entre autres, les gens se plaignent de fonctionnalités manquantes telles que les files d’attente et les téléchargements automatiques. Il semble que Google ait pris à cœur cette critique, car il commence à déployer une version repensée de Podcasts qui ajoute ces deux avec des onglets inférieurs et un écran d’accueil amélioré.

9to5Google a partagé quelques captures d’écran de la refonte. Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois après avoir reçu la mise à jour côté serveur, vous serez accueilli par une bannière qui explique les nouveautés: un écran d’accueil renouvelé, une nouvelle section pour la recherche et la découverte de contenu, et des options de gestion des téléchargements et des abonnements améliorées, ainsi que avec l’ajout d’une file d’attente.

La gauche: Quoi de neuf toast. Milieu: Écran d’accueil. Droite: Activité et file d’attente.

Comme auparavant, le nouvel écran d’accueil vous montre des vignettes des podcasts auxquels vous êtes abonné en haut, bien qu’ils soient désormais organisés sous la forme d’un carrousel plutôt que d’une grille. Leurs “nouveaux” toasts bleus indiquant un nouveau contenu ont été remplacés par un point rouge. En dessous, vous trouverez une section déroulante des derniers épisodes de vos abonnements.

Les podcasts les plus populaires et les plus tendances ont été déplacés vers l’onglet inférieur de la recherche au milieu, avec d’autres opportunités d’exploration. Vous ne verrez également plus vos téléchargements et votre historique dans l’onglet Accueil. Ceux-ci peuvent maintenant être trouvés dans le nouvel onglet d’activité en bas à droite, où vous pouvez également enfin mettre vos épisodes en file d’attente pour une lecture consécutive. Vous y avez également accès à vos téléchargements, à votre historique et à vos abonnements.

La gauche: Réglages. Milieu: Option de téléchargement automatique. Droite: La notification bascule.

Les paramètres des podcasts, accessibles via l’icône du compte Google dans le coin supérieur droit, ont également vu l’ajout de nouvelles options, notamment le téléchargement automatique, qui semble être désactivé par défaut. Lorsque vous l’allumez, les podcasts ajoutent automatiquement de nouveaux épisodes à votre téléphone. Nous devons noter que cela a été disponible pour certains à partir de mai 2019, mais peut-être qu’il se déploie plus largement dans le cadre de cette refonte. Vous pouvez également configurer des notifications pour les versions dans les paramètres par podcast.

La conception précédente de l’application de podcast de Google pour comparaison.

À l’heure actuelle, la refonte ne se déroule que de manière limitée – aucun d’entre nous ici à Android Police ne l’a reçu jusqu’à présent. Étant donné que le lecteur de podcast fait partie de l’application Google, assurez-vous que vous utilisez la dernière version de celle-ci. Vous pouvez également vouloir rejoindre la version bêta sur le Play Store ou la télécharger depuis APK Mirror.