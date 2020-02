Google Podcasts obtient un accueil approprié sur le Web, mais il manque encore des tonnes de fonctionnalités

Google Podcasts a déjà plus d’un an et demi, mais le développement est atrocement lent – pas trop différent de YouTube Music. Le lecteur de podcast a toujours manqué d’une interface Web facilement accessible; il n’est disponible via les solutions de contournement de recherche Google que depuis mars de l’année dernière. Maintenant, la société a finalement déployé une version Web appropriée pour une expérience de podcast plus complète sur podcasts.google.com, mais ce n’est toujours pas à la hauteur de l’application Android.

Lorsque vous vous dirigerez vers le site Web, vous serez accueilli par une collection de suggestions de podcasts vaguement personnalisées basées sur ce que vous avez déjà écouté, comme dans l’image ci-dessus. Un clic sur l’une des couvertures vous amène à un aperçu et une description du contenu respectif, avec une liste des épisodes disponibles. Pour accéder à vos podcasts préférés, vous pouvez utiliser la nouvelle barre de recherche en haut de l’interface. Ses résultats répertorient à la fois des émissions et des épisodes uniques, ce qui rend la recherche de podcasts sur le Web beaucoup plus intentionnelle qu’elle ne l’est via la recherche Google.

Résultats de recherche sur la nouvelle interface Podcasts.

Cependant, vous ne pouvez pas vous abonner à des podcasts via l’interface Web. En fait, le site Web ne vous donne pas du tout accès à vos abonnements. Un aperçu des nouveaux épisodes ou de ceux que vous avez commencés n’est pas visible non plus. Au moins, votre progression d’écoute est synchronisée sur tous les appareils, indiquée visuellement autour du bouton de lecture, vous avez donc une idée de l’endroit où vous avez arrêté votre dernière session. Le support Chromecast est également toujours manquant ici. Avec près d’un an écoulé depuis la sortie de la première version Web de Podcasts, c’est moins de développement que nous l’espérions.

L’interface Web n’affichera pas vos abonnements, mais au moins votre progression est synchronisée.

Si vous ne vous souciez pas particulièrement d’installer une autre application uniquement pour écouter des podcasts, vous pouvez également visiter Google Podcasts dans votre navigateur mobile pour obtenir une version réduite de l’interface Web sur votre téléphone.