Google présente le nouveau badge “Works with Chromebook” pour les accessoires pris en charge

Les Chromebooks fonctionnent généralement avec un large éventail de claviers, souris, pavés tactiles, manettes de jeu, lecteurs flash et autres accessoires, grâce au noyau Linux au cœur de Chrome OS. Cependant, il existe encore des cas où il n’est pas clair si un certain adaptateur ou autre accessoire fonctionnera avec les Chromebooks, et c’est ce que Google vise à résoudre.

Google a présenté aujourd’hui un nouveau badge “Works with Chromebook”, que vous commencerez bientôt à voir sur certains accessoires vendus aux États-Unis, au Canada et au Japon. Les produits avec le badge ont été vérifiés pour «se conformer aux normes de compatibilité de Chromebook». Cela vous évite de deviner si quelque chose fonctionne avec Chrome OS.

Les produits de plusieurs grandes sociétés sont en cours de certification, avec Logitech, Anker, Belkin, Brydge, Kensington et d’autres déjà à bord. Logitech a annoncé aujourd’hui que plusieurs de ses souris de la série M ont été certifiées, avec plus de produits en cours. Je suis assez sûr que chaque souris USB / Bluetooth existante fonctionne déjà sur les Chromebooks, mais au moins maintenant, les acheteurs le sauront avec certitude.