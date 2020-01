Google prévoit de bannir à jamais les cookies tiers

Google va de l’avant avec son idée d’un bac à sable de confidentialité qui à la fois améliore la confidentialité des utilisateurs sur le Web et permet aux annonceurs en ligne un semblant de contrôle et un aperçu des habitudes des utilisateurs nécessaires pour qu’ils puissent continuer à gérer leurs entreprises.

À cet effet, Google a annoncé cette semaine son intention d’éliminer progressivement l’utilisation de cookies tiers dans Chrome. Elle espère le faire d’ici deux ans. D’autres navigateurs ont déjà sauté sur le mouvement anti-tracking et anti-cookies il y a quelque temps, mais Google affirme que leur approche pourrait être erronée.

L’argument de la société peut avoir un certain mérite selon lequel la simple suppression des cookies tiers sans fournir d’alternatives aux éditeurs pourrait conduire à un paradigme de confidentialité sur le Web encore pire que celui que nous avons actuellement.

Par exemple, le géant de Mountain View souligne qu’en l’absence de personnalisation via les cookies, de nombreuses sociétés publicitaires se tournent plutôt vers des méthodes indirectes telles que les empreintes digitales pour compenser la différence. Google met également un frein à ces techniques et promet de révéler plus d’outils visant à détecter et à atténuer le suivi secret et les empreintes digitales plus tard dans l’année.

Pour l’instant, il continue sur sa voie d’éliminer progressivement l’utilisation des cookies sur le Web. Pour commencer, si les cookies n’indiquent pas clairement s’ils sont “ intersites ” ou “ même site ” – c’est-à-dire s’ils sont liés à un autre site Web / service – Google supposera automatiquement qu’il s’agit du même site et empêchera les informations partage avec un autre site. Cela commencera en février.

Pour les cookies intersites, Google rendra obligatoire l’utilisation du cryptage HTTPS pour garantir la sécurité des données qu’ils communiquent.

