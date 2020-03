Google promet 800 millions de dollars aux causes des coronavirus

Le gouvernement américain peut débourser 2,2 billions de dollars dans le cadre de la facture de secours récemment approuvée, mais Google met également la main à la pâte pour aider – certes, d’une manière plus petite. La société s’engage à verser plus de 800 millions de dollars pour aider les organisations et les entreprises touchées par le coronavirus, dont 250 millions de dollars à l’OMS et d’autres agences gouvernementales, 200 millions de dollars pour les ONG et les institutions financières et un crédit Google Ads substantiel de 340 millions de dollars pour les petites et moyennes entreprises.

En outre, la société prévoit d’offrir un soutien financier non quantifié et une expertise technique pour aider à la fabrication d’équipements de protection et d’appareils médicaux dans le cadre de sa collaboration avec des entreprises et des fournisseurs partenaires, en aidant à la production de masques faciaux, de ventilateurs et d’autres appareils médicaux.

Nous engageons 800 M $ et plus dans de nouveaux efforts de réponse # COVID19, dont 340 M $ en crédits @GoogleAds pour les PME du monde entier, 250 M $ en subventions publicitaires pour @WHO et 100+ govt orgs dans le monde, un fonds d’investissement de 200 M $ pour les ONG et les banques afin d’aider les petites entreprises ont accès au capital, et plus https://t.co/oVj6MMs9Bl

– Sundar Pichai (@sundarpichai) 27 mars 2020

Des crédits Google Cloud de 20 millions de dollars seront également mis en commun pour que les établissements universitaires et les chercheurs utilisent les services de l’entreprise alors qu’ils tentent d’étudier la maladie et d’élaborer des thérapies et des vaccins.

Google augmentera également son “assortiment de cadeaux” offert aux employés à 10 000 $ par an. Cela augmente le plafond de dons des employés en doublant de 2 500 $ à 20 000 $ au total.

Ce n’est pas un plan de sauvetage de mille milliards de dollars, mais chaque dollar compte en ce moment. La vie sur notre planète a été entièrement perturbée à cause de COVID-19, et le plus tôt nous mettrons nos ressources en commun pour trouver une solution, mieux ce sera.