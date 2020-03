Google promet plus de 800 millions de dollars pour le soulagement des coronavirus pour les petites entreprises et les communautés

Alors que la pandémie de coronavirus se poursuit, Google propose une assistance pour aider à atténuer l’un des effets secondaires, la dévastation économique qui a inévitablement frappé les petites entreprises à la suite des ordonnances de verrouillage. Le PDG Sundar Pichai a annoncé aujourd’hui un engagement d’au moins 800 millions de dollars pour aider les petites et moyennes entreprises, les organismes de santé, les gouvernements et les agents de santé.

Voici ce que Google propose:

250 millions de dollars en subventions publicitaires visant à aider les agences gouvernementales de la santé et l’OMS à diffuser plus facilement des informations sur le coronavirus.

20 millions de dollars en subventions publicitaires aux ONG et aux institutions financières communautaires qui offrent une aide financière et des fonds de secours aux PME touchées.

Un fonds d’investissement de 200 millions de dollars qui soutiendra les ONG et les institutions financières du monde entier pour aider les petites entreprises à accéder au capital.

340 millions de dollars pour les crédits Google Ads destinés aux PME qui ont eu des comptes actifs au cours de la dernière année. Il sera valable jusqu’à la fin de 2020. L’objectif est de faciliter la tâche de ces entreprises pour atteindre des clients potentiels avec une trésorerie réduite.

20 millions de dollars en crédits Google Cloud pour les universitaires et les chercheurs qui travaillent sur des traitements et des thérapies.

La société contribuera également à augmenter la production de masques faciaux et autres EPI ainsi que de ventilateurs pour aider les travailleurs médicaux.

Au cours des dernières semaines, les entreprises technologiques ont prêté main forte aux communautés touchées par le coronavirus. Facebook s’est associé à l’OMS pour diffuser des informations sur WhatsApp, les sociétés de streaming réduisent leur qualité par défaut pour atténuer la pression sur Internet et Apple fait don de millions de masques aux professionnels de santé européens.

“En plus de ces engagements, nous avons également augmenté la contrepartie cadeau que Google propose à chaque employé de 7 500 $ par an à 10 000 $. Cela signifie que nos employés peuvent désormais donner 20 000 $ à des organisations dans leurs communautés, en plus des 50 millions de dollars que Google.org a déjà donnés, “Sundar Pichai a conclu. «Ensemble, nous continuerons d’aider nos collectivités – y compris nos entreprises, nos éducateurs, nos chercheurs et nos organismes sans but lucratif – à surmonter les défis à venir.»

